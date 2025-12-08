Aranceles en San Lázaro

Los diputados ya recibieron las 178 cuartillas de la iniciativa de Sheinbaum sobre las fracciones arancelarias y tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Apenas recibieron el dictamen y hoy lunes lo aprobarán, en otro fast track, en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y de inmediato al pleno. Y no es cosa menor, se trata de tarifas a miles de productos que llegan de otros países, en sectores como el automotriz, textil, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio y juguetes, entre muchos otros…

Autogol en Nuevo León

Este fin de semana el gobernador de Nuevo León, Samuel García, metió un autogol. “Listos para recibir a Países Bajos (La naranja mecánica) para vivir el mundial más norteño. ¡Arráncate! Primera selección que sabemos que jugará en Nuevo León. Países Bajos ¡Arráaaancate!”, escribió en redes. No obstante, la FIFA, sin necesidad de la revisión del VAR, le corrigió la plana al mandatario al anunciar los juegos que tendrá Monterrey… y no estará el equipo naranja. No es la primera vez que la realidad lo contradice. Recordamos los casos de Nvidia y Tesla.

Estalla escándalo de presunta corrupción en BC

Y como en todos lados se cuecen habas, el que está en el ojo del huracán es quien fuera delegado de la Secretaría del Bienestar federal durante el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Resulta que ya brotó el escándalo en ese estado fronterizo por la compraventa de un predio de 3 mil metros cuadrados, transacción de más de 11 millones de pesos y que el entonces funcionario no reportó en sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ya lo andan acusando de “enriquecimiento oculto”, lo que implica una falta administrativa grave.

Más transas con contratos de limpieza

Tras el escándalo de licitaciones sospechosas en el Politécnico Nacional, que llevaron a la suspensión de su secretario administrativo, Javier Tapia Santoyo, ahora la Secretaría de Hacienda debe poner lupa en sus propios contratos para el servicio de limpieza en instalaciones. Resulta que su proveedora Retimar no cuenta con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, el conocido REPSE, y ahora su dueño, José Juan Reyes Domínguez, busca mantenerse con otras firmas que él mismo posee: Jared, Cleanium, Lemart y Armot, ésta última también sin autorización para operar.

Senadores ya despiden el año

Y en el Senado ya se despiden de 2025. Ayer su presidenta, Laura Itzel Castillo, dijo que esta semana ya sólo van a analizar y dictaminar la minuta sobre la iniciativa de la igualdad sustantiva, de la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada ya por los diputados. Otro dictamen de reformas al Código de Procedimientos Penales y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Declararán 2026 año de “Margarita Maza Parada”... y adiós. “Estamos en el cierre y esta semana vamos a elegir a la Comisión Permanente del periodo de receso legislativo”. El resto de los temas tendrán que esperar.

Sindicatos se hacen visibles

Al celebrar los siete años de que la ‘4T’ llegó a Palacio Nacional, Morena dejó evidencia de que se ha convertido en lo que tanto criticó: en el mitin del sábado no sólo hubo acarreados movilizados por tortas y dinero, sino que quedó registrado que quienes llenaron la plaza fueron los sindicatos, como el de los trabajadores de la Educación. Por cierto, no es la novedad del sábado pasado, sino de los mítines convocados en el último año por la inquilina de Palacio Nacional. Por si extrañaban el corporativismo.