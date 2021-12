Chris Noth, actor de ‘Sex and the City’, es acusado de abuso sexual

El actor actualmente se encuentra participando en la serie 'And Just Like That'. (Instagram)

El actor estadounidense Chris Noth ha sido acusado por dos mujeres (que usaron los seudónimos de Lily y Zoe, quienes no se conocen entre sí) de agresión sexual por situaciones ocurridas con el actor en 2004 y 2015, respectivamente, de acuerdo con un artículo publicado este jueves por The Hollywood Reporter.

Ambas compartieron detalles de las agresiones recibidas por parte del actor de ‘And Just Like That’ (serie que por cierto está estrenando capítulo este 16 de diciembre).

Zoe (ahora de 40 años) dice que tenía 22 años cuando el actor presuntamente la violó en un departamento en West Hollywood en 2004. Mientras tanto, Lily (actualmente de 31 años) dice que fue violada en el departamento del histrión, ubicado en Greenwich Village, Nueva York en 2015, cuando ella tenía 25 años y él 60.

Historia de abuso de Zoe

La mujer relata que en 2004, cuando estaba en pleno apogeo la serie ‘Sex and the City’, donde el actor interpretaba a Mr. Big, ella trabajaba para una empresa que colaboraba con diversas celebridades, entre ellas Noth, quien frecuentemente le coqueteaba.

Después, el actor la invitó a su departamento al cual acudió para devolverle un libro que olvidó en la oficina, y fue cuando ocurrió la agresión sexual. Después de ello, Zoe acudió al hospital porque tenía heridas considerables en su cuerpo e incluso denunció el abuso, pero decidió omitir el nombre de su agresor por miedo a las represalias que pudiera tener.

Algunas personas cercanas a Zoe respaldan su historia, como quien era su jefe en ese momento y un director clínico del Centro de Crisis de Violación de UCLA, donde la mujer se atendió por secuelas emocionales.

Historia de abuso de Lily

Por otro lado, Lily, quien se consideraba fanática del actor, menciona que conoció a Noth mientras trabajaba como mesera en la sección VIP de un club nocturno de Nueva York en 2015.

“Él estaba coqueteando conmigo, seguro. Me sentí halagada. Sabía que estaba casado (su esposa se llama Tara Wilson y están casados desde 2012), lo cual es vergonzoso de mi parte admitirlo”, dijo la mujer a THR.

Después comentó que él la invitó a cenar, aunque después se dio cuenta de que el restaurante al que irían estaba cerrado, por lo que él la invitó a su departamento

“Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve, pero siguió intentando y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa. Cuanto terminó (de abusar de mí) fui al baño, me sentía horrible, ultrajada, pedí un taxi y me fui”, contó a la publicación.

La respuesta de Chris Noth

Tras leer las acusaciones publicadas por The Hollywood Reporter, el actor respondió al medio con lo siguiente: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, sentenció el actor.