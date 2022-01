Conductor de CNN acusa a Gabriel Quadri de promover discurso de odio y lo corre

Quadri aseveró que se le había invitado al programa solo para “lapidarlo”, por lo que pidió que no lo volvieran a invitar. (Cuartoscuro)

Camilo Egaña, conductor de CNN en español, cortó una entrevista en televisión con Gabriel Quadri de la Torre, diputado por el PAN, a quien calificó como “chulo de barrio” y acusó de haber reproducido un discurso de odio en su espacio.

En la entrevista, en la que también participó la diputada trans Salma Luévano, el conductor preguntó al legislador si tenía un problema con la diversidad.

“No tengo problema con la diversidad, con lo que tengo problema es con que se ponga una ideología tans en México”, respondió Quadri.

El presentador arremetió contra esas declaraciones y dijo:

“Quadri, usted está hablando de más. (...), cuando usted se informe, cuando usted tenga la voluntad de analizar, no de discutir como un guapo de barrio, porque su actitud, desde que empezó, es la típica de un chulo de barrio, y no le puedo dar espacios en este programa para eso”.

“Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal, en CNN en español no lo aceptamos. Váyase a otro canal, a Tepito televisión, a lo mejor ahí tiene espacio, aquí no, señor Quadri. Y que Dios coja confesados a sus compañeros en el Congreso de México”, agregó.

Luévano y Quadri fueron invitados para hablar sobre los ataques en contra de la comunidad trans en México.

Durante sus participaciones, el legislador sostuvo que nunca ha promovido discursos de odio, y que más bien le parecía que quien estaba creando esos discursos era la morenista para promover una “ideología trans que ha generado tantos problemas en Estados Unidos y que los está empezando a generar en México”.

“Yo lo único que he dicho son cosas como esta: uno, ¿las mujeres van a aceptar que hombres vestidos de mujer entren en los baños y vestidores y compitan contra ellas en justas deportivas? Eso es una cosa, la otra la ideología trans lo que está haciendo es tratar de cosificar, de deshumanizar a las mujeres, que dejen de ser mujeres para convertirlas en como dice la ideología trans en personas gestantes”, argumentó.

La diputada respondió que “los discursos de odio de quien sea, y más de una persona que es representante federal que tiene que velar por todas, todos y todes es aún mayor el delito”.

Quadri aseveró que Luévano y Morena quieren imponer la ideología trans en México, y que se le había invitado al programa solo para “lapidarlo”, por lo que pidió que no lo volvieran a invitar.

YA BASTA NI UNA MÁS.. no podemos permitir ningún tipo de discursos de odio de nadie y mucho menos por legisladores… DESAFUERO Y JUICIOS POLÍTICO para el @g_quadri , desde el congreso de la Unión seguiré trabajando y defendiendo LOS DERECHOS HUMANOS NO SE CONSULTAN @NachoMierV pic.twitter.com/aAAext9ALb — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 15, 2022

Salma Luévano ha señalado a Quadri de emitir un discurso de odio transfóbico e he incluso ha pedido un juicio político en su contra.

El lunes, Luévano lanzó un mensaje de protesta en contra del legislador, a quien calificó de “violentador transfóbico”. La legisladora publicó en redes una serie de fotografías donde aparece rapándose y cargando una fotografía de Quadri.

Mi sororidad a mis hermanas victimas de discursos de odio que casi siempre terminan en CRIMENES DE ODIO.. ya basta ni una más a ti @g_quadri te hago responsable de lo que nos suceda a partir de ahora. El cabello crece las vidas no regresan @NachoMierV @Sergeluna_S @escandalamx pic.twitter.com/MmJT6bYrup — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 10, 2022

Tras lo sucedido en CNN, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió el desafuero para Quadri “por su discurso de odio y discriminación”.

“En este México no podemos tolerar que una persona así de impresentable sea un representante popular”, manifestó en Twitter.