¡Inolvidable! Tony Bennett le dedicó uno de sus conciertos a Jenni Rivera: Esta fue la razón

Tony Bennett se presentó con su gira en México en diciembre de 2012, justamente un día después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de la cantante Jenni Rivera en un accidente aéreo luego de presentarse en Monterrey, por lo que durante su conferencia de prensa, el estadounidense que murió a los 96 años aseguró que su concierto estaba dedicado a la memoria de ‘La Diva de la Banda’.

“Me encanta México y, de hecho, el concierto de hoy lo vamos a dedicar a la hermosa gran artista que murió el día de ayer en un accidente de avión, así como a su familia. Esto es algo que vamos a anunciar hoy en la noche antes de que empiece”, dijo entonces a los medios de comunicación.

El intérprete de ‘I’ve got you under my skin’ salió al escenario del Teatro Metropólitan de la Ciudad de México con motivo de su tour ‘Viva Duets’. Quien fuera diagnosticado con Alzheimer no dudó en recordar a la artista de 43 años, cuyo Lear Jet 25, con matrícula N345MC, había caído en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en Nuevo León, horas antes sin dejar algún sobreviviente.

Tony Bennett grabó junto a Vicente Fernández. (Foto: YouTube Tony Bennett)

Los artistas mexicanos que grabaron con Tony Bennett

La cultura mexicana no fue ajena a Bennett, quien visitó el rancho ‘Los Tres Potrillos’ perteneciente a Vicente Fernández, en Guadalajara, para grabar en su estudio el tema ‘Return to Me’, en donde intercalaron versos tanto en inglés como en español y cuyo encuentro fue grabado como parte del video.

Sin embargo, no fue el único que tuvo el privilegio de compartir con la leyenda estadounidense, pues con Thalía le puso voz a ‘The Way You Look Tonight’.

Otros latinoamericanos que formaron parte de su disco de duetos fueron Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Gloria Estefan y Franco de Vita. Cantantes de habla hispana también se sumaron al proyecto como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Chayanne, Juanes o Marc Anthony.