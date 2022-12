Jenni Rivera: Lanzan documental a 10 años de su muerte; familia no está de acuerdo

El 8 de diciembre de 2012 fue la última vez que Jenni Rivera se presentó en un escenario; para ser más precisos, en la Arena Monterrey; al día siguiente tomó un vuelo de regreso a la ciudad de Toluca que se desplomaría al poco tiempo de haber comenzado su trayectoria, en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

A 10 años del fallecimiento de Jenni Rivera, la plataforma estadounidense Peacock estrenó el documental ¿Quién mató a Jenni Rivera?, en donde buscan descifrar qué fue lo que ocurrió con ‘La Diva de la Banda’.

‘¿Quién mató a Jenni Rivera?’, el documental a 10 años de su muerte

Producido por Cio Lorenzo, Stephen Land y Raul Mateu, el documental que consta de tres capítulos se rodó en Miami, Los Ángeles, Monterrey y Ciudad de México, y cada uno de ellos dura alrededor de una hora.

Cuenta con la participación de expertos en la industria musical, así como personas cercanas a la artista nacida en Long Beach, California, de ascendencia mexicana, quienes ofrecieron entrevistas y declaraciones sobre la cantante y lo que habría ocurrido con el accidente donde perdió la vida.

La pieza audiovisual contará con entrevistas, grabaciones recuperadas sobre el accidente y de la intérprete de ‘Amiga si lo ves’ en conciertos y su vida cotidiana, así como audios grabados por la misma Jenni Rivera antes de su fallecimiento; ‘La Gran Señora’ tenía 43 años en aquel momento.

Con esto, los realizadores buscan ‘descifrar’ qué fue lo que provocó el accidente de ‘La Diva de la Banda’ en el que, además de ella, perdieron la vida el publirrelacionista Arturo Rivera Ruiz, el maquillista Jacob Yebale, el estilista Jorge Armando Sánchez, el abogado Mario Macías Pacheco y los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.

‘¿Quién mató a Jenni Rivera?’ se estrenó en la plataforma estadounidense Peacock el pasado 6 de diciembre; se desconoce si la producción será distribuida en otros países.

Familia de Jenni Rivera no está de acuerdo con este documental

El pasado 30 de noviembre, Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante, reveló en entrevista que la familia Rivera no estaba de acuerdo con la producción llevada de la mano de Telemundo, por la forma en que lucraban con el fallecimiento de la cantante de música banda.

“A mí no me dijeron de qué iba a tratar la serie, hablamos mi mamá, mi papá y yo y llegamos a la conclusión de que no era justo que alguien estuviera haciendo un documental de esta magnitud (...) les dijimos que no”, expresó para el programa De Primera Mano.

“La verdad, me da pena, me da vergüenza, molesta, duele que tengan que hacer algo de esa magnitud. A mí me habían dicho que iban a hacer algo bien bonito sobre la vida de Jenni y cómo ha impactado a las mujeres, inspirado y motivado, y nada qué ver”, agregó el también cantante.

Quien también se pronunció pero en redes sociales fue Michael Rivera, el hijo mayor de Jenni, quien pidió a los fans de su madre que no vieran aquella producción. Después, borró sus publicaciones.