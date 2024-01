¿Qué es la bursitis, padecimiento que sufrió Raúl Araiza en el codo?

Hace unos días, el conductor Raúl Araiza preocupó a sus seguidores al tener que ser llevado de emergencia al hospital por un fuerte dolor en el brazo del cual desconocía causas, pero que días más tarde, explicó, se trataba de bursitis.

Durante una de las transmisiones de Hoy, programa que conduce con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Paul Stanley, ‘El Negro’ Araiza explicó que, después de haberse sumado al Reto 21 del mismo matutino, donde realizaban rutinas de ejercicios, comenzó con su dolencia que lo hizo ir al hospital.

“Me dijeron que qué bueno que vine. Lo tenía muy inflamado (el codo) y era una bursitis (…) Estaba muy hinchado y me sacaron lo que tenía dentro. Nunca me había dolido algo. No es que sea llorón, si me dolió muchísimo, pero así de infectado estaba”, señaló el conductor en el programa.

Posteriormente mostró cómo se encontraba su brazo izquierdo tras ser sometido a un drenado de líquido en el área del codo, y compartió cómo lo tenía.

“Entonces, se me hizo una bola y no aguantaba el dolor. Está un poco gordito, inflamado, pero ya aguanto tocarme y esto es por falta de fuerza”, agregó ‘El Negro’ en el matutino de Televisa.

Raúl Araiza sufrió de bursitis el fin de semana pasado. (Foto: Instagram)

¿Qué es la bursitis?

La bursitis es básicamente la inflamación de una bursa (una especie de bolsita que protege y amortigua los huesos y otras partes del cuerpo) en alguna de las articulaciones que tenemos, principalmente en brazos y piernas.

Esta afección puede ser causada principalmente por dos razones: el uso en exceso de la articulación inflamada, ya sea con exceso de peso o no, o por alguna lesión en esta área que provoque un roce anormal, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Sin embargo, existen otras causas, aunque en menor medida, que pueden generar una bursitis, como el sobrepeso, traumatismo, artritis reumatoide, gota o infecciones en esta área del cuerpo.

Síntomas de la bursitis

Entre los síntomas más evidentes de una bursitis es inflamación en el área afectada y dolor constante, pero también existen otros, como:

Sensibilidad cuando se presiona alrededor de la articulación

Rigidez y dolor cuando se mueve la articulación afectada

Hinchazón, calor o enrojecimiento sobre la articulación

El codo es una de las principales articulaciones que afecta la bursitis. (Foto: Shutterstock)

Es preciso destacar que el dolor puede sentirse también en áreas cercanas a la zona afectada, no necesariamente en la articulación.

La afección no resulta especialmente grave si es detectada y atendida a tiempo, pero cuando los síntomas son persistentes e impiden que el paciente desarrolle su vida con normalidad, podría necesitar hospitalización y una posible cirugía o intervención para drenar el líquido formado en la bursa.