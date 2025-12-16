Marta Higareda estuvo en terapia intensiva tras nacimiento de sus bebés: ‘Estuve entre la vida y la muerte’

Martha Higareda fue hospitalizada de emergencia tras el nacimiento de sus gemelos. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Martha Higareda tuvo gemelas, quienes nacieron el pasado 18 de diciembre, pero a pocos días del parto, la esposa de Lewis Howes tuvo complicaciones en su salud que la llevaron a estar en terapia intensiva.

La actriz de Amarte Duele fue reingresada en el hospital luego de presentar problemas en la presión arterial, la cual requería de una atención de emergencia.

Tras la estabilización, Martha Higareda fue diagnosticada con una enfermedad, la cual fue la causante de las complicaciones médicas que la llevaron a creer que podía morir.

Martha Higareda estuvo hospitalizada tras el parto de sus gemelas. (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Qué le pasó a Martha Higareda?

La protagonista de No manches, Frida tuvo dos hijas junto al empresario Lewis Howes, sin embargo, una de ellas requiero de cuidados tras su nacimiento.

Cuando todo parecía mejorar, las dos fueron dadas de alta, pero tan solo días después, Martha Higareda presentó una presión arterial de 215, cuando el rango “normal” y estable es de máximo 120.

“Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía”, compartió la famosa en un post en Facebook.

El médico le diagnostico preeclampsia, complicación generada durante o posterior al embarazo.

Debido a este problema de salud, ella regresó en múltiples ocasiones a la sala de urgencias del hospital en aproximadamente un mes, tiempo tras el cual su presión arterial se estabilizó.

De acuerdo con la actriz de Amarte Duele, actualmente se encuentra fuera de peligro.

Cuando nacieron las dos bebés, el esposo de Martha Higareda compartió un mensaje acerca de que una de las niñas y la famosa le dieron “sustos de salud”, pero nunca especificó de qué se trataba y solamente dio la bienvenida a sus hijas.

“Bienvenidas al mundo. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida, Martha y una de las bebés tuvieron problemas de salud, pero ahora se recuperan y tanto las gemelas como su mamá están bien, más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.

¿Qué es la preeclampsia, enfermedad que tuvo Martha Higareda?

La actriz Martha Higareda recibió un diagnóstico con preeclampsia, que es una complicación del embarazo y se presenta mayormente alrededor de la semana 20 del proceso de gestación, pero también se puede desarrollar semanas después del parto.

Según Mayo Clinic, pone en riesgo la vida del bebé y la de la mamá al causar daño renal por aumento de proteínas en la sangre, presiones arteriales altas y problemas en otros órganos.

El tratamiento para atender la preeclampsia únicamente se basa en controlar las complicaciones, especialmente para la regulación de la presión arterial, además, se recomienda reposo absoluto para la gestante.

Cuando se presenta la complicación, se recomienda adelantar el parto, pero se debe evaluar por un médico relacionado con el desarrollo del feto y la semana del proceso de gestación.