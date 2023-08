Ricardo O’Farrill se disculpa con personas que ofendió durante su ‘brote maníaco depresivo’

El standupero Ricardo O’Farrill ha reaparecido una vez más en redes sociales, pero esta ocasión no fue para una nueva polémica, sino para disculparse con las personas que ofendió durante su “brote maníaco depresivo”.

O’Farrill ha sido motivo de varios escándalos en las últimas semanas luego de acusar a varios standuperos por amenazas y drogas después de negarle el acceso a la boda de su colega Mau Nieto.

El standupero, quien padece trastorno de bipolaridad, incluso fue internado por su familia en una clínica de rehabilitación y generó incertidumbre en redes sociales sobre su paradero al emitirse una ficha de búsqueda suya por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México.

El comediante Ricardo O’Farrill fue reportado como desaparecido hace unas semanas. (Foto: Instagram / @richieofarrill / @angels_erazo)

Por todo esto, Richie O’Farrill compartió un video en Instagram -con el cabello más crecido después de haberse rapado en vivo- para pedir perdón a su familia, amigos y colegas que ofendió.

“Esto cuesta mucho trabajo, obviamente. Estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco depresivo”, expresó.

El standupero se refirió a su comportamiento de los últimos meses como una posesión y admitió que se equivocó en decir cosas inapropiadas de sus amigos a través de las redes sociales.

“Es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones. Hice muchas cosas malas y, en específico, fue hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto. Me han mostrado su amistad y yo lo que hice fue fallarles”.

O'Farrill tuvo un encontronazo con Daniel Sosa. (Especial)

O’Farrill se disculpó en particular con sus compañeros Mau Nieto y Daniel Sosa, así como con Sofía Niño de Rivera y su esposo Jorge Bermúdez “por esparcir una cosa que no era más que un chisme, que ocasionó un daño que no tenía medido”.

Finalmente, confesó que esta “ha sido la peor época” de su vida, siente una depresión terrible de la cual espera recuperarse pronto con la ayuda de medicamentos y ayuda psicológica, y aprovechó para hablar sobre la salud mental.

“De verdad, esto no lo vi venir; fue tan gradual que no me di cuenta. Fue tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta, hasta que hubo personas que me intentaron ayudar [...] No pude escucharlos en su debido momento [...] Me han tenido que recordar muchas cosas de las cuales hice”, dijo el standupero.