Luis Ángel ‘El Flaco’ regresa a los escenarios tras muerte de su hija: ‘El dolor es fuerte’

Hace unos días, el cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ confirmó el fallecimiento de su hija María Fernanda, quien murió ahogada en el mar de playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa, a los 21 años. Y a pesar del duro momento que está afrontando, regresó a los escenarios.

‘El Flaco’, que fue integrante de Los Recoditos por 16 años, se presentó este viernes en Porterville, California, Estados Unidos junto a Luis Antonio ‘El Mimoso’ en un show que ya tenía pactado desde hace algún tiempo, y en el mismo compartió unas palabras tras perder a su hija.

“Yo siempre había escuchado esta frase que dice así: ‘El show debe continuar’, pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabrón como lo que me acaba de pasar”, inició en su discurso.

Publicación de Luis Ángel 'El Flaco' en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Luis Ángel ‘El Flaco’ regresó a los escenarios por su público

La tarde de este sábado compartió en sus redes sociales el video que muestra aquel momento en el que, durante una pausa entre canciones, se sinceró y dijo que, a pesar del dolor que está experimentando, decidió acudir al show por sus fans.

Según las palabras de Luis Ángel ‘El Flaco’, subir a cantar en el escenario y ver la respuesta del público lo reconforta y lo hace sentir mejor.

“Dije yo: ‘Mi gente no tiene la culpa, al contrario, son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo’. (…) Pero al subirme a este escenario a cantarles me llena de una alegría bonita y la verdad que se los agradezco un chingo, este rollo para mí es una gran terapia”, compartió.

“El dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara, no quisiera, la verdad, ni a tu peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento”, agregó el exvocalista de Los Recoditos.

Luis Ángel 'el Flaco' compartió su dolor tras la muerte de su hija María Fernanda. (Instagram / @luisangelelflaco)

Luis Ángel ‘El Flaco’ pidió un aplauso por su hija María Fernanda

De igual forma, ‘El Flaco’ pidió a todos los asistentes del concierto que le ayudaran a cantar ‘Mi último deseo’, canción que lanzó con Los Recoditos en 2013, no sin antes pedirles un aplauso para la joven que falleció a los 21 años.

“Les voy a pedir algo, en memoria de mi hija María Fernanda que le dediquemos un gran aplauso para que le llegue hasta allá hasta el cielo y por favor, ayúdenme a cantar esta canción y que le llegué también allá al cielo”, dijo entre las palmas del público.

‘Mi último deseo’ habla precisamente sobre la muerte y el disfrutar la vida mientras se está en este plano, pues uno nunca sabe cuándo va a morir.