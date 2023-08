Cuál ‘cheken’: AMLO defiende a Yahritza y su Esencia; los invita a comer tamales de chipilín

Luego de que la agrupación Yahritza y su Esencia fueran criticados por hablar de la comida mexicana al asegurar que preferían el ‘chicken’ de Washington, de donde son originarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la polémica y odio que se generó en redes sociales durante su conferencia mañanera.

En Palacio Nacional defendió que hayan crecido y tengan una vida en Estados Unidos pese a su origen mexicano. Una vez más pidió a sus colaboradores poner la canción ‘Frágil’, en la que cantan junto a Grupo Frontera, que se presentará el próximo 15 de septiembre en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México como parte del Grito de Independencia, por lo que dijo que Yahritza está invitada.

“Les quería comentar que van a estar los de Grupo Frontera y hay una canción que canta esta niña. (Me dijeron) que qué opinaba yo, que vengan y que venga ella. Si ya ofrecieron disculpas y no fue una cuestión de mala fe, no podemos nosotros negarles la participación”, aseguró.

AMLO defendió a Yahritza y su Esencia de la polémica con la comida mexicana. (Foto: Instagram @yahritzaysuesencia)

AMLO invitará a comer a Yahritza y su Esencia

El mandatario argumentó que está a favor de la fraternidad universal, por lo que pidió respeto y no actuar con intolerancia o llegar a los extremos, ya que “les fue muy mal” por una equivocación de la que se rectificaron.

“Ellos ya ofrecieron disculpas, la niña está mal, pues cómo no si fue muy cuestionada. No debemos de caer en extremos, no debemos hacer eso. Debemos de perdonar y además ellos son mexicanos. Son seres humanos independientemente de cualquier cosa (…) Fue un error, pero les cancelaron conciertos, mucho castigo”.

Obrador reconoció que tras lo generado mostraron que comían frijol en su casa, pero no pudieron evitar el ‘hate’. “Va a venir y le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos, tamales de chipilín, una guajolota, agua de matalí, de horchata, un chilate, un pozole (…) Allá nada más hay una torta, aquí hay de todo”, agregó.

¿Qué son los tamales de chipilín?

Entre la gran variedad de tamales que existen en Tabasco destacan los de chipilín, también conocidos como chipil o tamalito de chipilín, que está basado en una planta de sabor intenso originaria de Centroamérica y el sur de México.

Según el Diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana son hechos de masa colada, mezclada con hojas de chipilín, caldo y manteca de cerdo, envueltos en hoja de plátano. Se acompaña con salsa de jitomate y se espolvorea con queso crema tropical.