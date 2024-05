¿'Memo’ Ochoa ya no jugará en la Selección Mexicana? ‘Una decisión tomada por mí', dijo Jaime Lozano

Jaime Lozano decidió que 'Memo' Ochoa no está convocado para la Copa América 2024, al menos en la prelista. (Foto: Especial El Financiero) (Mexsport / EFE)

El seleccionador de México, Jaime Lozano, descartó este viernes que la ausencia de Guillermo Ochoa, jugador de la Salernitana, que descendió a la Serie B en Italia, en la prelista a la Copa América, signifique el fin de la era de uno de los capitanes del equipo, titular en los últimos tres mundiales.

“Memo conoce su situación y le dije que fue una decisión tomada por mí, respaldada por mi cuerpo técnico y federativos. También le hice saber que no está fuera, ni él ni nadie de los que no están hoy porque siguen siendo parte de un proceso”, explicó en una rueda de prensa.

¿Por qué Jaime Lozano no convocó a Memo Ochoa en la prelista a la Copa América?

Lozano, que guio a México al título de la Copa Oro pasada, señaló que una de las razones por las cuales no llamó a Ochoa, Hirving Lozano, extremo del PSV neerlandés, y Raúl Jiménez, del Fulham inglés, parte importante del proceso mundialista pasado, fue para darle oportunidad a jóvenes promesas.

“Queremos ver a jugadores que han levantado la mano y que nos darán un universo mayor. Hay jugadores de la Sub-23 que nos hubiera encantado tener, pero era fundamental tener una columna vertebral que nos respalde en la Copa América”, añadió.

Jaime Lozano se presentó en conferencia junto a Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, para anunciar la convocatoria de la Copa América 2024. (Foto: Mexsport).

Próximos partidos de México, de cara a la Copa América 2024

En total, ‘Jimmy’ Lozano eligió a 31 futbolistas, los cuales lucharán para ganar un lugar en el torneo de la Conmebol durante los partidos amistosos que se jugarán previo al torneo, los cuales están organizados de la siguiente forma:

México vs. Bolivia : 31 de mayo

: 31 de mayo México vs. Uruguay : 5 de junio

: 5 de junio México vs. Brasil: 8 de junio.

Después de estos encuentros, llegará el debut de los mexicanos en la Copa América contra Jamaica, el 22 de junio.

“Conforme he pasado tiempo en la selección nacional (…) me he dado cuenta (de) que hay que pensar más a un mediano y largo plazo, más que buscar resultados inmediatos y eso nos hará conseguir mejores resultados”, añadió el técnico que ayudó a México a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La Selección Mexicana jugará partidos amistosos antes de la Copa América 2024. (MEXSPORT)

3 técnicos en menos de un año: ¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en últimos torneos?

El cuadro mexicano pasa por una crisis de resultados, quienes tuvieron su punto más bajo en la Copa del Mundo 2022, en la que rompió una racha de siete mundiales consecutivos clasificándose a la segunda ronda.

Esto provocó la salida del argentino Gerardo Martino, seleccionador en Qatar 2022, y la llegada al banquillo del también argentino Diego Cocca, quien encabezaría una serie de “cambios estructurales” en busca de salir del bache.

Sin embargo, Cocca apenas estuvo siete partidos y tras perder ante Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023, fue reemplazado por Lozano, quien ganó la Copa Oro pasada, pero tuvo otra caída ante los estadounidenses en la final de la Liga de Naciones del año pasado.

Jaime Lozano se convirtió en entrenador de la Selección Mexicana en 2023. (Mexsport)

Entre las críticas que se le han hecho a los entrenadores de México es la falta de un cambio generacional de jugadores, algo que Lozano empezará a implementar a partir de la Copa América, al llamar a siete elementos del equipo Sub-23.

“Este torneo nos dará claridad de los jugadores que se van a sumar de cara al 2026. Veremos una selección dinámica, fuerte e intensa”, sentenció Lozano.