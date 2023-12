‘Chucky’ Lozano sobre el ‘Tata’ Martino: ‘No lo vi muy bien’

El jugador mexicano, Hirving ‘Chucky’ Lozano, compartió una declaración donde cuestionó el trabajo de Gerardo ‘Tata’ Martino en el Mundial de Qatar 2022. El delantero habló sobre los últimos procesos mundialistas y comparó el trabajo de Martino con el de Ricardo Osorio del Mundial del 2018.

“Con ‘Tata’, no había ninguna conexión; el modo de manejar a la Selección, para mí, no lo vi muy bien y ahí están los resultados. No fue lo adecuado (el manejo del grupo de ‘Tata’) y cuando surgieron los problemas, cuando nos ganó Estados Unidos, el Mundial fue la gota que derramó todo, pero ya desde antes estaba difícil”, declaró ‘Chucky’ Lozano en una entrevista con Hugo Sánchez.

Las declaraciones de Lozano surgen a un año del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022. ‘Chucky’ Lozano disputó los tres partidos de la fase de grupos y fue titular en cada uno de ellos, donde sumó un total de 253 minutos en el terreno de juego.

El canterano del Pachuca también habló sobre las impresiones de Jaime Lozano con la nueva gestión de la Selección Mexicana.

“Creo que vamos en buen camino. Jaime tiene muchas ganas, deseosas le falta experiencia y yo creo que la va tomando. Creo que entre el grupo y los jugadores vamos haciendo un equipo y vamos por buen camino”, declaró el jugador a Hugo Sánchez.

Chucky Lozano confesó su tristeza tras la eliminación de México en el Mundial Qatar 2022.

Hirving Lozano se disculpa por eliminación de Qatar

“No sé qué pasa en el Tricolor, nos tienen que analizar los dirigentes y ver que es lo mejor para la Selección en estos momentos”, declaró el jugador a TUDN.

El jugador reconoció su importancia en el equipo y recalcó que solo buscó apoyar a la selección.

“No nos alcanzó con eso, los dos partidos pasados pudimos hacer más, pero así es el futbol. Solo quiero agradecer a la afición y a mi familia y a los que nos apoyaron”, mencionó.

Chucky Lozano confesó sus emociones tras la eliminación de Qatar 2022

No es la primera declaración del mexicano sobre lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022, en septiembre el mexicano confesó que no estuvieron concentrados al cien en el Mundial.

“En Qatar se juntaron muchas cosas, tanto el entrenador como jugadores que no estábamos conectados al cien por ciento. Todo eso se juntó y explotó en el Mundial”, confesó el Chucky para W Deportes.