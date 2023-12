‘Jimmy’ Lozano en desacuerdo con Carlos Vela: ‘Podemos lograr cosas importantes’

A unas horas del partido entre la Selección Mexicana y Colombia, Jaime Lozano respondió a las declaraciones que Carlos Vela hizo en el marco de la Final de Conferencia de la Major League Soccer (MLS).

El jugador de Los Angeles FC señaló que era necesario revisar que sucedía “desde lo más profundo” de la Selección para explicar los malos resultados.

Además mencionó directamente al actual entrenador del tricolor y comentó que ni ‘Jimmy’ Lozano ni José Mourinho podían cambiar la dinámica del equipo.

¿Qué dijo ‘Jimmy’ Lozano sobre las críticas de Carlos Vela?

En conferencia de prensa, ‘Jimmy’ aclaró que no había hablado con Carlos Vela y resaltó que no compartía su punto de vista: “Sino no estaría aquí”, mencionó.

Asimismo el entrenador apuntó que cada uno tenía una forma de pensar, de tomar decisiones y de concebir las situaciones de diversas maneras con base en la experiencia personal.

El director técnico de la Selección, no perdió la oportunidad de hablar de la carrera que Carlos Vela ha logrado construir.

“Vela es un gran jugador mexicano, con gran paso en la MLS y es de los más talentosos que ha tenido México en los últimos años”

No obstante, Lozano destacó que frente al panorama que enfrentaba con la Selección se mostraba optimista, con la idea de crecimiento hacia un objetivo específico.

“A lo mejor no soy tan realista, nunca lo he sido y no lo quiero ser, pienso que podemos lograr cosas importantes con base en trabajo y conocimiento”, compartió.

Jimmy Lozano ‘defiende’ la importancia de los partidos ‘moleros’

Para el entrenador de la Selección Mexicana, todo recurso es importante en los torneos, tanto en los triunfos como en las derrotas.

“Seis meses fueron de mucho aprendizaje. Toda la Copa Oro fue de mucho aprendizaje. No solo cuando se pierde se aprende, sino ganando. El 2024 por los torneos que vienen y lo que se ha hecho previamente siempre hay exigencia de sacar los resultados que queremos”, mencionó.

Asimismo recalcó que cada partido es una pieza clave no solo para la Selección y equipos sino para todo el entorno involucrado.

“Para mí te consolidas a cada partido. No hay un solo juego que no le importe al aficionado y a la prensa de México y le damos el valor a cada partido”, comentó el técnico.

Respecto a las críticas que ha recibido la Selección Mexicana sobre sus participaciones en partidos amistosos o de torneos no tan mediáticos.

“(...) la intención de estos partidos ‘moleros’, si vas con la intención de sacar provecho, valió la pena. Viajamos, entrenamos dos días y a ver qué pasa, tratemos de tener los más días posibles para entrenar y observar jugadores”, apuntó Lozano.