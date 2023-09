Van Gaal cree que el Mundial 2022 estaba ‘premeditado’ para Messi: Así inició su enemistad

El entrenador Louis Van Gaal, seleccionador de Países Bajos durante el pasado Mundial de Qatar, insinuó que la Selección de Argentina recibió ayuda durante el torneo porque había interés en que el equipo de Lionel Messi fuera campeón.

“No quiero decir más sobre esto. Mira cómo marcó Argentina, cómo marcamos nosotros y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea sin ser sancionados. Creo que todo fue premeditado”, declaró Van Gaal a la cadena neerlandesa Nos.

El exentrenador del FC Barcelona y del Bayern Munich, de 72 años y retirado de los banquillos por problemas de salud, se refirió así al partido de cuartos de final en el que Países Bajos perdió contra Argentina en la tanda de penaltis.

Argentina venció Países Bajos en penales en la Copa del Mundo 2022. (Foto: EFE)

Al ser cuestionado sobre si al decir “premeditado” quería referirse a que se hizo todo lo posible porque la Albiceleste se proclamara campeona, Van Gaal respondió con una pregunta para sí mismo. “¿Debería Messi convertirse en campeón del mundo? Creo que sí”, concluyó.

¿Cómo inició la enemistad entre Van Gaal y Messi?

Louis Van Gaal es una de esas personas que no da lugar a medias tintas: o cae bien o cae mal debido a su fuerte personalidad. Javier ‘Chicharito’ Hernández, Ángel Di María y Luis Román Riquelme son algunos futbolistas que la pasaron mal con el entrenador neerlandés.

“Van Gaal es una de las peores personas que he conocido. Fue una mierda”, comentó el brasileño Rafael da Silva, exjugador del Manchester United a The Athletic.

El argentino Ángel Di María también criticó a Van Gaal y este le respondió: “Es un buen jugador de futbol. En Manchester tuvo muchos problemas personales. Que me haya tildado del peor entrenador de su historia… pocos jugadores lo han dicho”.

Previo al partido entre Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar, el técnico neerlandés dijo que el punto débil de la Albiceleste era que Messi “no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón”, como sucedió en su enfrentamiento en 2014.

Messi se tomó personal esa observación y cuando le anotó gol a los Países Bajos festejó frente a la banca de los neerlandeses con un ‘Topo Gigio’, al estilo de Riquelme -quien fue relegado del Barcelona por Van Gaal.

“No me gusta que se hable tanto antes de los partidos. Me gusta que me respeten y el técnico de ellos (Van Gaal) no fue respetuoso con nosotros. Vende que juega bien al futbol, pero empezó a meter gente alta y a tirar balonazos”, explicó Messi ante reporteros después de ese partido sobre su celebración.

(Con información de EFE)