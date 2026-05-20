Balean a Rolando Sinforoso, exalcalde de Soconusco, Veracruz; condujo herido hasta el hospital

El exalcalde de Soconusco, Veracruz, Rolando Sinforoso Rosas fue baleado por sujetos desconocidos por lo que fue trasladado a un hospital. Una mujer que lo acompañaba, falleció en el lugar de los hechos.

¿Quién es Rolando Sinforoso, exalcalde de Soconusco?

Sinforoso Rosas había sido representante de Movimiento Ciudadano durante el periodo en el que fue alcalde que fue de 2018 a 2021, pero de acuerdo con la dirigencia estatal de ese partido, Luis Carbonell, ahora hacia labores partidistas para Morena.

Sinforoso Rosas viajaba en la carretera estatal Soteapan- Acayucan, al sur del estado, cuando sujetos fuertemente armados le dispararon en repetidas ocasiones.

El exalcalde logró manejar y llegar a una comunidad cercana, El Comején, donde fue auxiliado por parte de personal médico.

Sinforoso Rosas fue trasladado a un hospital de la ciudad de Acayucan para recibir atención médica. Se desconoce el estado de salud en el que se encuentra.

Al interior de la camioneta una mujer que estaba acompañándolo perdió la vida producto de las heridas, sin embargo hasta el momento se desconoce su identidad.

Además de ser exalcalde, Sinforoso Rosas es hermano del actual alcalde de Soconusco, Cristóbal Sinforo Rosas, quien llegó abanderado por Movimiento Ciudadano.

Exalcalde de Soconusco saltó de Movimiento Ciudadano a Morena

Carbonell afirmó que aunque en su momento el ahora atacado formaba parte de las filas de ese partido, decidió apoyar a Morena, lo que lo alejó de Movimiento Ciudadano y generó diferencias con el ahora presidente municipal.

“Fue nuestro candidato y alcalde de 2017 a 2021, después de eso se separó y entiendo por lo que me dicen mis liderazgos regionales que anduvo ayudando a Esteban Bautista y a Morena, fue como un operador de Morena, se desvinculó de Movimiento Ciudadano, hoy gobierna su hermana con quién hay un tema personal porque Rolando apoya la candidatura de Morena en Soconusco” afirmó.

Al momento, Morena no ha emitido pronunciamiento respecto a este hecho. Tampoco lo ha hecho la Fiscalía General del Estado quien deberá de realizar la carpeta de investigación correspondiente ante estos hechos de violencia.

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del ex presidente municipal y las heridas que recibió debido a este ataque realizado.