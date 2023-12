‘Jimmy’ Lozano revela que elige la alineación de México como lo hace la Selección Argentina

Los cuestionamientos acerca de la directiva de ‘Jimmy’ Lozano se afianzaron después de la derrota de la Selección Mexicana contra Colombia en un partido amistoso. Sin embargo, el técnico del tricolor se ha mostrado firme en su estrategia y en la manera de llevar al conjunto azteca.

Una de las preguntas que ha rondado al entrenador desde que asumió el cargo fue acerca de la supuesta imposición de jugadores en la alineación de partidos, aseveración que Jaime Lozano descartó por completo.

Jaime Lozano llegó a la Selección Mexicana después de un periodo de interinato. (Foto: Mexsport)

Jimmy Lozano desmiente que le impongan jugadores en la Selección Mexicana

Al respecto, el director técnico señaló que, en efecto, ha escuchado que imponen jugadores, sin embargo recalcó que a él nunca le ha sucedido.

“A mí nunca, porque el día que me hagan eso me tengo que hacer a un lado. No sé si antes, pero a mí nunca”, mencionó en entrevista para Fox Sports.

Jimmy hizo una analogía al respecto y mencionó que, por ejemplo, si alguien llega de comentarista y le señalan lo que debe decir en un programa y tiene claro el objetivo, que lo haga.

Pero que en su caso cuál sería el fin de poner a un entrenador si tras bambalinas hay órdenes específicas.

“¿Para qué me pones si la tienes tan clara tú? Haz tu la chamba, para qué pongo yo la cara si pasan las cosas como tú quieres que pasen y si no salen soy yo el que pone la cara”, compartió.

Jimmy Lozano descartó que le impongan jugadores en la Selección Mexicana.

Jimmy Lozano explica cómo elige a los jugadores en cada partido

Lozano reveló a Fox Sports cuál es una de las variables que toma en cuenta para incorporar a los jugadores a la alineación de los siguientes partidos.

Según el técnico, tomó el modelo que la Selección Argentina llevó durante el Mundial de Qatar 2022.

Para ‘Jimmy’ la estrategia de Lionel Scaloni de incorporar a los futbolistas de acuerdo “al momento” y no al peso de los nombres fue fundamental.

“Creo que Scaloni empezó por los nombres, pero se fue dando cuenta que tenía que meter al que mejor estaba”, detalló.

La relevancia de la carrera de cada futbolista en su equipo es contundente para considerarlos en la cuadrilla. Por ello, Lozano destacó que figuras muy jóvenes en el albiceleste destacaron y fueron cruciales en la final del equipo argentino.

“Mac Allister o Enzo tuvieron minutos y eran jóvenes que de inicio no estaban. La selección es eso, tienes que aprovechar el momento que vive un jugador en su club y valoro mucho eso”, finalizó.