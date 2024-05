‘Adiós, Memo’: Jimmy Lozano anuncia convocatoria para la Copa América sin Ochoa, Jiménez y Lozano

La selección mexicana del Jimmy Lozano enfrenta un gran reto: la Copa América 2024 que se juega en Estados Unidos este verano. Aunque no fue bajo su mando, el fracaso en el Mundial de Qatar todavía pesa y la esperada renovación de la plantilla llegó: Guillermo Ochoa no está en la lista de convocados para este certamen.

Pero la baja del arquero mundialista solo es el principio, tampoco están Jesús Gallardo, Raúl Jiménez e Hirving Lozano, estos dos últimos han sido criticados por su desempeño desde hace un par de años. Mientras que Jiménez sigue en busca de la continuidad en Inglaterra, ‘Chucky’ Lozano podría aterrizar en la MLS próximamente.

¿Quiénes son los convocados del Jimmy Lozano para la Copa América?

La diferencia entre México y Estados Unidos, según el reciente diagnóstico de Lozano, es la exportación de jugadores a las mejores ligas europeas, pero la clave es la formación de talentos. El técnico mexicano renueva la lista con la mira puesta en el Mundial del 2026 al que, para su fortuna, hay pase automático por ser anfitrión.

Esta es la lista de 31 jugadores elegidos por Lozano, pero aclararon que eso no significa una despedida definitiva para los ausentes.

“Jugadores que no trabajen en equipo, que no entren en los parámetros físicos que buscamos y que no quieran competir”, describió Davino sobre el perfil de los elementos que no serán considerados en el nuevo proyecto.

selección mexicana Convocatoria de Jimmy Lozano para los amistosos próximos y la Copa América 2025. (Foto: YouTube / Selección nacional de México).

¿Quiénes son los rivales de México en la Copa América 2024?

El fracaso más reciente, el subcampeonato de la Nations League ante Estados Unidos, fue un duro golpe para la gestión de Lozano y la Copa América podría marcar un punto de inflexión: la continuidad de un proyecto que fue respaldado por los jugadores o la renovación que piden los aficionados con otro mando.

México está en el Grupo B y en la primera fase enfrenta a las siguientes selecciones:

Jamaica , 22 de junio

, 22 de junio Venezuela , 26 de junio

, 26 de junio Ecuador, 30 de junio

Esta es la edición 48 de la Copa América, el balón comienza a rodar el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y concluye el 14 de julio con la definición del título en el Hard Rock Stadium de Miami.