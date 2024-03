¿Guillermo Ochoa se irá del futbol europeo?: Esto es lo que sabemos

Guillermo Ochoa buscará nuevos caminos y tras la derrota de la Selección Mexicana en la Nations League ante Estados Unidos, el equipo italiano no contará más con el mexicano.

Según la información de Fabrizio Romano, Guillermo Ochoa dejará al cuadro de la Serie A al terminar la temporada actual. A pesar del contrato vigente que tiene con el equipo hasta el próximo junio del 2025.

Según la información del periodista italiano, Romano, el mexicano ya habría firmado la documentación necesaria para ser agente libre y poder llegar con cualquier equipo sin algún costo el próximo verano.

Guillermo Ochoa podría tener un nuevo camino en el futbol internacional. (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/Adrian Macias)

¿Cuál será el próximo equipo de Guillermo Ochoa?

El portero del Salernitana, Guillermo Ochoa, busca nuevas oportunidades a sus 38 años y según la información de Fox Sports, el mexicano podría llegar a un nuevo equipo en Estados Unidos.

De acuerdo con la información de la reportera de Fox Sports, Brenda Alvarado, Guillermo Ochoa tuvo pláticas para reforzar al conjunto de San Diego FC, equipo que debutará en el 2025 en la MLS en Estados Unidos.

El nuevo equipo San Diego FC busca una base sólida futbolistas mexicanos que forman parte de Estados Unidos. Guillermo Ochoa se sumaría a jugadores como Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela que fueron parte de la MLS.

Guillermo Ochoa jugó tres temporadas con el cuadro italiano, desde su llegada en el mundial 2022, después de disputar el Mundial de Qatar.

El Tri lleva una lucha interna por el puesto de titular en el arco El Tri lleva una lucha interna por el puesto de titular en el arco(Foto: Mexsport)

¿Por qué saldrá Guillermo Ochoa del Salernitana?

Hasta ahora, se desconoce si la salida de Guillermo Ochoa fue decisión del portero mexicano del mismo equipo, pero sucedió un día después de la derrota del Tri ante Estados Unidos, donde Ochoa fue el portero titular.

El portero mexicano, buscaría un equipo que le permita tener actividad de aquí al próximo mundial 2026.

En más de una ocasión, el portero mexicano ha expresado su interés en llegar activo al mundial del 2026 y poder ser parte de la convocatoria.

“Porque sé que puedo aportar, no nada más por estar, me siento bien y voy a seguir compitiendo a un alto nivel y fuera de la cancha puedo aportar a mis compañeros, su un día no juego sé como apoyarlos, creo que esa competencia les va a beneficiar a ellos”.