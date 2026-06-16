Ronald Johnson ‘desmiente’ a México; asegura que 313 criminales han sido repatriados al país

Ronald Johnson, embajador de EU en México, advirtió que las autoridades estadounidense han repatriado a criminales con asuntos pedientes en el país.

El gobierno de Estados Unidos ha transferido 313 criminales solicitados por México, destacó el embajador de ese país, Ronald Johnson, en su cuenta oficial de X.

“Autoridades estadounidenses de la Patrulla Fronteriza en el Valle del río Grande capturaron y entregaron a un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual.

“Durante la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos.

Este caso representa un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum . Juntos, llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras”.

Sin embargo, el diplomático no especificó el periodo al que corresponde la cifra de 313 transferencias.

México reclama a Trump por NO repatriar a narcos al país

En mayo, el gobierno de México afirmó que la administración de Trump se había negado a transferir algunos delincuentes solicitados.

De acuerdo con datos que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores, de enero de 2018 al 13 de mayo pasado, se había solicitado la extradición de 269 personas, de los cuales no se había conseguido ninguno y 36 fueron negados.

Entre los casos citados por Sheinbaum está el del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por uso ilícito de atribuciones y facultades, e ilícitos relacionados con la delincuencia organizada.

En aquella ocasión también ejemplificó con casos de personas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La información se dio a conocer ante los cuestionamientos que se han hecho al gobierno federal por no cumplir con la petición de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, presuntamente vinculados al crimen organizado, entre ellos el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha.

Sheinbaum ha insistido en que se presenten pruebas que sustenten la acusación.

Además, ha justificado que el Departamento de Estado también ha pedido pruebas contra las personas requeridas por el gobierno mexicano.

La semana pasada, Roberto Lazzeri, recién nombrado como embajador de México en Estados Unidos, afirmó que se mantenían a la espera de la información que sustente el señalamiento contra los funcionarios sinaloenses.