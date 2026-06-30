¿Se reelegirá tres veces? Senador del PAN viaja a El Salvador para aprender del gobierno de Nayib Bukele

Antonio Martín del Campo considera que las detenciones de Nayib Bukele son 'un caso de éxito'.

Antonio Martín del Campo, senador de Aguascalientes y quien aspira a la gubernatura del estado, anunció que viajará a El Salvador para aprender sobre el gobierno de Nayib Bukele y su estrategia de seguridad, en la que ha encarcelado a decenas de miles de personas sin juicio.

El objetivo del senador es conocer “de primera mano” las experiencias en seguridad y desarrollo del país, a fin de obtener “elementos útiles para fortalecer la agenda legislativa y las políticas públicas en Aguascalientes”.

De acuerdo con Antonio Martín del Campo, aprender de otras experiencias es una forma de generar “mejores resultados”.

¿Detenciones masivas en Aguascalientes? Esto quiere aprender Antonio Martín del Campo de Bukele

Antonio Martín del Campo considera que El Salvador es “un caso de éxito”, y se le puede seguir la pista para contribuir a iniciativas para el país.

El viaje será durante esta semana, el 1 y 2 de julio, y durante los días que el senador del PAN esté ahí, revisarán los avances y cómo pasó de ser uno de los más inseguros de Centroamérica a uno de los que reportan menos índices de violencia.

El legislador tomará en cuenta las iniciativas que funcionaron para contener la inseguridad en El Salvador, las analizará y probará qué se puede hacer en México.

La visita contemplará el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es la megacárcel más grande de El Salvador.

Además, se reunirá con autoridades y especialistas en materia de seguridad, considerando que Aguascalientes tiene a la inseguridad como principal problema, según él.

El punto clave de la visita será una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, además de un congresista del partido de Bukele.

Explicó que buscará una postura de “cero tolerancia” contra el crimen, y aunque admitió que detrás de las detenciones del gobierno de Bukele hay múltiples cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos, defendió que los delincuentes no se preguntan por los derechos de las víctimas.