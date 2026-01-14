Tragedia en Tailandia: Grúa cae sobre tren en movimiento y mata a 27 personas; hay 80 heridos

Al menos 27 personas murieron y varias docenas resultaron heridas cuando una grúa utilizada en la construcción de una red ferroviaria de alta velocidad se derrumbó sobre un tren en movimiento. La tragedia ocurrió en el noreste de Tailandia este miércoles 14 de enero.

Los equipos de rescate están revisando los restos destrozados de los vagones del tren expreso en Nakhon Ratchasima para recuperar al menos siete cadáveres, según informó a la prensa el gobernador provincial, Anupong Suksomnit. Casi 80 pasajeros heridos están siendo atendidos en hospitales locales, añadió.

La grúa cayó sobre dos vagones del tren que transportaba a 195 pasajeros y tripulantes de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani, según Ferrocarriles Estatales de Tailandia. El impacto del derrumbe —que afectó a una grúa utilizada para levantar vigas de hormigón de la red ferroviaria elevada de alta velocidad— provocó el descarrilamiento de tren y el incendio de los vagones, según informes de medios locales.

Las autoridades tailandesas investigarán la causa del colapso de la grúa, dijo a los periodistas el primer ministro Anutin Charnvirakul, añadiendo que los supervisores del proyecto serán considerados responsables.

Las acciones de Italian-Thai Development Pcl, el principal contratista para la construcción del proyecto, cayeron hasta un 7.7 por ciento en las operaciones de Bangkok.

La red ferroviaria de alta velocidad bajo la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Beijing es parte de un proyecto que busca unir Tailandia con China a través de Laos para 2030. En total, la línea ferroviaria tiene 609 kilómetros de largo y se estima que costará alrededor de 13 mil millones de dólares y estará conectada a la línea Laos-China a través de un puente construido sobre el río Mekong.

La Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia atribuyó este miércoles a “deficiencias de seguridad” la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta con Bangkok y que dejó al menos 27 muertos y 80 heridos.

El presidente de la asociación, Amorn Pimanamas, considera que el accidente fue “derivado de las deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas”, recogió la cadena pública Thai PBS.

Pimanamas agregó que “la causa exacta del colapso (de la grúa) no se puede determinar” por el momento, y que se barajan cuatro hipótesis de las que aún no han trascendido detalles.

El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la provincia donde se produjo el siniestro, informó en la red social Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y “se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar”, donde trabajan equipos de rescate en Tailandia, país azotado por un sismo de magnitud 7.7 el año pasado.

Con información de EFE.