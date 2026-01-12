Trump aumentó la percepción de riesgo en Latinoamérica

A una semana de la captura y extracción de Nicolás Maduro, Trump convocó el pasado viernes a los dirigentes de las principales compañías petroleras de Estados Unidos a una reunión en la Casa Blanca con el fin de obtener compromisos por 100,000 millones de dólares para reparar y poner al día la infraestructura petrolera de Venezuela, considerado el país con las mayores reservas de crudo en el mundo. Se calcula que un 77% de estas reservas son crudos pesados, pero en Texas y Luisiana hay grandes refinerías diseñadas para procesar estos crudos. Trump declaró en los días posteriores a la captura, que Estados Unidos controlará esa nación por varios años y que el aumento en la producción petrolera podría reducir el precio del barril a 50 dólares.

Darren Woods, presidente ejecutivo de Exxon Mobile Corporation, conocida por realizar operaciones en algunos de los lugares con mayores riesgos, resumió la postura de la industria con esta frase: “today it’s uninvestable”, el día de hoy no es invertible. Otros empresarios, como Harold Hamm, uno de los aliados más cercanos a Trump, fueron más cuidadosos en su respuesta pero todos a los que se les pidió su opinión expresaron reservas, pidiendo tiempo para ver cómo evoluciona la situación, saber si el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez respetará la ley y se acaban los abusos que cometió Maduro y, sobre todo, qué garantías ofrecerá el nuevo régimen. El monto que quiere Trump implica una elevada tasa de retorno, considerando los costos de extracción y que dichas reservas se agotarán en poco más de 20 años.

La captura de Maduro sólo quitó a la cabeza del régimen venezolano, dejando intacto hasta el momento el resto del aparato gubernamental en ese país. Desde entonces, no ha habido ningún anuncio sobre una transición hacia un gobierno democrático y Trump dijo que no habrá elecciones por lo menos en un mes, abriendo nuevas interrogantes sobre el futuro de Venezuela. Además, al no haber alguna declaración que el nuevo régimen respetará o apoyará el buen funcionamiento de los mercados, o que al menos terminará con algunos de los precios controlados, la percepción de riesgo entre los inversionistas no ha disminuido.

El otro factor que sirvió para generar nuevas preocupaciones entre los inversionistas y mayor incertidumbre en algunos sectores fueron las declaraciones sobre posibles intervenciones en Colombia, Cuba y México, a las que se sumaron las declaraciones sobre la obtención del control –“por las buenas o por las malas”- de Groenlandia. Aunque hay analistas que consideran que estas declaraciones son para mantener la atención del público alejado de temas que no le convienen al gobierno, como el de los archivos de Jeffrey Epstein, el voto de los senadores republicanos Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young y Josh Hawley este pasado jueves permitió iniciar en el senado la discusión de una propuesta de ley que limite el uso de la fuerza militar en cualquiera de los países mencionados para luego ser enviada a la cámara baja.

En el caso de México, se puede citar la carta del pasado viernes al secretario de Estado, Marco Rubio, que promovieron los representantes demócratas Greg Stanton, Gregory Meeks y Joaquín Castro, donde le piden su compromiso para evitar cualquier acción militar unilateral en territorio mexicano sin el consentimiento del congreso. La carta fue firmada por otros 72 representantes demócratas, pero ningún republicano -que tienen la mayoría en ambas cámaras- quienes hasta la fecha han sido los principales críticos de la 4T, como la representante María Elvira Salazar o Jason Smith. No se sabe aún cuál fue el papel del gobierno mexicano para generar esta carta, pero resulta indispensable que desarrolle y fortalezca canales de comunicación con los republicanos, quienes tienen la mayoría en todos los comités de ambas cámaras.

Conforme las exportaciones mexicanas aumentan su participación en el mercado de Estados Unidos, el país se vuelve más vulnerable a un problema que no pueda solucionarse durante la renegociación del TMEC. La inversión directa de ese país en México ha superado los 160,000 millones de dólares, pero puede aumentar significativamente sobre todo en los sectores de energía y minería. Pero si las declaraciones de Trump y la renegociación del tratado van a generar ruido para la captación de inversión en el país durante este año, es el gobierno quien tiene que ofrecer las garantías necesarias que buscan los grandes proyectos y hacer que funcione el Plan México.