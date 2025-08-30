VIDEO: ‘Dime lo que me querías decir’; Poncho de Nigris confronta a Adrián Marcelo en el aeropuerto

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo protagonizaron un momento de tensión en el aeropuerto. (Foto: Cuartoscuro / Gemini AI)

¡Duelo de regios! O al eso iba a ser. El empresario Poncho de Nigris se encontró en el aeropuerto al influencer Adrián Marcelo, al que confrontó para ‘hablar’ sobre sus diferencias y todo lo que se decían en redes sociales.

Lo anterior se viralizó gracias a un video compartido en redes sociales por el esposo de Marcela Mistral, pero no pasó nada más allá del reto verbal.

Esto no es nuevo, pues la aparente rivalidad entre ambos creadores de contenido de Monterrey inició hace tiempo, y aunque en algún momento quisieron arreglar sus diferencias, en los últimos meses estas se agrandaron.

¿Cómo fue la pelea de Poncho de Nigris y Adrián Marcelo?

Por azares del destino, hace unos días se encontraron Poncho de Nigris y Adrián Marcelo (ambos exintegrantes de La Casa de los Famosos México, pero diferente edición) en el aeropuerto, aunque no lo suficientemente cerca.

“Mira, ahí está el Adrián Marcelo, güey, vamos a ver si muchos huevos”, dice De Nigris a la cara, que después se desvía hacia donde estaba Adrián Marcelo, un piso más arriba, acompañado de su amigo ‘La Mole’, quienes solo lo miran.

“Bájate, Marcelo. Bájate, güey, aquí. ¿Querías platicar?“, dice Poncho, a la vez que hace una seña con las manos, que hace alusión a no tener el valor de enfrentarse. En ese momento, el único que le responde con señas de que se vaya, es ‘La Mole’.

Al no ver la respuesta que él quería, se cambió de lugar, un poco más cerca, y con señas y palabras le insistió que se bajara para ‘dialogar’ sus diferencias.

“Para que me digas lo que me querías decir. ¿Qué me querías decir? Pinche culo”, insiste. Aunque se ve que Adrián Marcelo mueve la boca para responder, no se escucha lo que dice. De nueva cuenta, su compañero en el podcast Hermanos de Leche lo toma del brazo, pero no se entiende su intención.

¿Por qué inició el pleito entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

Mucho se especula sobre la relación ‘amor-odio’ de Poncho de Nigris, finalista de La Casa de los Famosos México 1, y Adrián Marcelo, quien salió del reality show después de su polémica discusión con Gala Montes.

En realidad, ambos personajes de internet tuvieron desencuentros previos, que incluso datan de hace años, y uno de los primeros sería por una falta de respeto que Adrián tuvo con Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris.

El que fue integrante del team ‘Infierno’ le envió flores a su esposa en el programa SN Serio, donde también estaba Adrián Marcelo, a quien le pareció divertido arrancar una de ellas, lo cual molestó mucho a De Nigris; incluso, habló al programa para preguntar si el podcaster tenía algún problema con ellos.

Para el dueño de La Postrería 77, aquel gesto fue una especie de traición, pues asegura que gracias a él fue que Adrián Marcelo entró a la televisión regiomontana en Multimedios.

Las veces que Poncho de Nigris y Adrián Marcelo hablaron de su rivalidad

“No me cae mal, simplemente se me hace mal agradecido, porque yo le di la primera oportunidad en la tele, yo lo ayudé con eso. No me cae mal, pero no se me hace bueno de su parte que me haga esto”, destacó el tío de Aldo de Nigris en plática con ‘Güero’ Valle.

"De una vez por todas me gustaría, a través de la pelea, juntar toda esa energía que la gente tiene hacia Poncho y llevar en mi puño lo que muchos quisieran hacer”, dijo el influencer de 35 años en una entrevista con Oscar Burgos.

En el Mundial de Qatar 2022 se encontraron de frente e hicieron de palabras, pero el enfrentamiento no pasó a mayores gracias a la intervención del periodista Carlos Loret de Mola, según describió De Nigris.

Poncho de Nigris peleó recientemente con Facundo por su sobrino Aldo. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete/www.lacasadelosfamososmexico.tv)

Poncho de Nigris criticó a Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos México’

Otra de las polémicas situaciones en las que se involucraron ambos fue cuando el finalista de La Casa de los Famosos México 2023 compartió su visión sobre la participación de Adrián Marcelo en LCDLFM.

“Quisieron ser lo que nosotros (Team Infierno), pero más agresivos, y eso la gente no lo vio bien. Ellos crearon al otro equipo y lo hicieron fuerte”, explico.

El mismo Poncho, hijo de Leticia Guajardo, le dio consejos para ‘desafiar’ el reality show, pero este no los siguió y el resultado fue aquella polémica.

¿Adrián Marcelo iba a entrevistar a mamá de Poncho de Nigris?

Después de que publicó en marzo de este año la entrevista de Adrián Marcelo a Crista, mamá de Gala Montes, Poncho de Nigris opinó en contra.

“Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por mierda y por dinero. Eso no se le hace a un hijo”.

Más de una vez, se rumoró que la relación entre Poncho de Nigris y su mamá es complicada, por lo que muchos usuarios en redes sociales se preguntan si sería otra ‘venganza’ de Adrián Marcelo y qué haría el amigo de Wendy Guevara.

Y aparentemente sí. Días después, el esposo de Karina Puente presuntamente le hizo una oferta a Leticia Guajardo ‘Doña Leti’ de medio millón de pesos para entrevistarla y hablar de la relación con su hijo Poncho. Sin embargo, esto no pasó a mayores.