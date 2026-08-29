La vez que unos tacos salvaron a Comex del ‘error de diciembre’: ‘¿Quién compra pintura en la noche?’

En 'Pinta tu raya', Marcos Achar Levy comparte anécdotas, experiencias y los aprendizajes durante su paso por Comex.

En plena crisis del 94 en México, por el ‘error de diciembre’, y a pesar de que estaba consciente que “nadie se levanta a las 3 a.m. diciendo: ‘¡Qué ganas de pintar la sala!’”, el empresario Marcos Achar Levy tuvo una idea que ayudó a Comex a “recuperar el negocio”.

Con apoyo de sus distribuidoras, organizaron una venta nocturna de pintura, a la cual ‘le pusieron cilantro, cebolla y salsa de la que pica’. Instalaron un puesto de tacos enfrente de la tienda para llamar la atención. ¿El resultado? La mejor venta de ese mes ocurrió de noche, cuando nadie la esperaba.

Esa es una de las anécdotas, experiencias y aprendizajes que Marcos Achar Levy comparte en ‘Pinta tu raya’ (Hachette, 2026), su primer libro en el que habla de liderazgo, emprendimiento e ideas de negocio con el objetivo de abrir la conversación.

Así enfrentó Comex la crisis del 94 en México

Contrario a otros empresarios, Marcos Achar Levy quiere “hacer grande la industria” y publica este libro en sus propios términos. Mientras el lector se acomoda en su sillón favorito, el empresario que estuvo al frente de Comex entre 2004 y 2018 ocupa las primeras páginas del libro para revelar cómo enfrentó la también llamada ‘crisis del tequila’.

“Era la crisis del 94, México se cayó, el tipo de cambio se fue a las nubes, la economía se detuvo. Diciembre, enero y febrero era un momento de estar estancados, de no saber qué hacer”, cuenta Marcos Achar Levy en entrevista con El Financiero.

Además de pedir que su equipo ‘trabajara 24/7’, ofrecer descuentos agresivos, el ‘jefe ‘ de Comex tuvo una idea que no se había visto antes en distribuidores de pintura: ‘aventarse a hacer ventas nocturnas’.

“Junté a todos los distribuidores, a los concesionarios, viajé por todo el país y les dije: ‘Tenemos que recuperar lo perdido’. Ya sabemos que las cosas van a estar mal, ¿cómo hacemos para recuperar lo antes posible y activar los mercados lo antes posible? La primera venta nocturna la hicimos en Durango y esas ideas empezaban a generar (…) Lo más importante no era alcanzar las ventas, sino motivar a los empleados”, asegura.

El plan fue sencillo: Abrieron una tienda en Durango de noche. Compraron pizzas, llevaron a un taquero y convirtieron aquella primera venta nocturna en un ‘happening’. De acuerdo con Achar Levy, la idea detrás de los tacos y la venta nocturna de Comex era crear un evento. “Hagamos que quien venga a nuestra tienda, reciba algo por haber venido”.

A partir de ese experimento en Durango, Marcos Achar Levy y su equipo realizaron actividades similares en otras tiendas de La Paz, Baja California, en otra tienda de Durango, en Puebla.

Según el ahora exjefe de Comex, la idea detrás de esas ventas nocturnas es comunicarle: “No solo te quiero vender, sino ven, te vamos a apapachar” y, al mismo tiempo, conocer el cliente y entender sus necesidades.

‘Pinta tu raya’ está a la venta en el sitio web de Hachette, así como en sucursales de Librerías Gandhi y otros marketplaces por un costo de alrededor de 200 pesos. (Fotoarte: El Financiero | Fotos Hachette / Shutterstock)

‘Pinta tu raya’ no es un libro sobre cómo crecer tu negocio

Bajo la idea de que ‘Pinta tu raya’ no es un libro para emprendedores ni un manual sobre cómo tener éxito en los negocios, Marcos Achar Levy también cuenta otras estrategias de Comex que dieron buenos resultados ‘a la primera mano de pintura’:

Entre esas vivencias, el autor revela que cuando sus competidores les bloquearon los puntos de venta, la familia Achar se lanzó al contraataque y abrir sus tiendas, después las entregó a emprendedores y luego se convirtió en franquicia.

También relata cuando pintaron los cerros que se ven cuando una persona va en un avión que está a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o cuando pintaron “las casas de enfrente” de una colonia para recuperar el color de México.

—¿Recuerdas esta vez que pintaron las casas de enfrente de color rojo? ¿Cómo fue la negociación con las personas?, se le preguntó.

—Cuando hacíamos eso y proyectos donde regalábamos pintura, llegabas y decías: ‘oiga, le queremos pintar, le queremos regalar’. La gente decía: ‘¿Por qué me va a pintar usted a mí? ¿Y usted por qué viene? Y entonces siempre hay esa desconfianza. Nos costaba trabajo.

“Algo que hacíamos era crear una envidia positiva. Cuando sales de tu casa, lo primero que ves es la fachada de enfrente. Si está pintada de un color que te gusta, dices, ‘qué bonito la pintó’ (…) Entonces lo que hacíamos era crear esa envidia positiva, pintando la casa para que los de enfrente dijeran: ‘Oiga, ¿y a mí por qué no? Esas envidias positivas hacían que la colonia se moviera. Esa era un poquito la psicología que utilizábamos para pintar”, recuerda.

Pese a tener todos esos botes de pintura en su experiencia profesional, Marcos Achar Levy toma un segundo, respira y confiesa cuáles fueron los puntos más críticos que le tocó enfrentar al frente de Comex: “Salir de México, primero a Centroamérica, Sudamérica y luego a Estados Unidos y Canadá. Después creo que tuvimos la crisis del 98, la del 2004 con la crisis de vivienda en Estados Unidos”.

Con esa experiencia, a lo largo de ‘Pinta tu Raya’, Marcos Achar Levy comparte ideas de negocio, posibles soluciones e invita a los lectores a escribirle un correo electrónico con propuestas para abrir la conversación.

Con un molino de la guerra: Así inició la historia de Comex

Actualmente, Marcos Achar Levy ya no está al frente de Comercial Mexicana de Pinturas, empresa que todos conocemos como Comex. En 2018, el empresario y su familia decidieron venderla a la estadounidense PPG Industries por más de 2 mil millones de dólares.

Sin embargo, la historia de Comex tiene más de medio siglo de recuerdos. Comercial Mexicana de Pinturas comenzó en 1952, cuando José Achar trabajaba en su garaje con un viejo molino de la Primera Guerra Mundial.

Dos décadas después de su fundación, bajo el mando de Alfredo Achar, el padre de Marcos que murió en abril pasado, Comex ya era una de las empresas más grandes de su sector; sin embargo, fue hasta 1980 que comenzó a abrir sus tiendas propias, luego de que sus competidores bloquearon puntos de venta.

Al momento de la venta de Comex a PPG Industries, Comercial Mexicana de Pinturas tenía la rebanada más grande del pastel en México, con una participación de alrededor del 50 por ciento.

Tras la venta de Comex, Marcos Achar Levy incursionó en el futbol mexicano, gracias a la compra del Club Celaya de la Liga de Ascenso en México y se mantuvo a la cabeza de otros negocios familiares.

¿Dónde comprar el libro ‘Pinta tu raya’ y qué precio tiene?

El primer libro de Marcos Achar Levy tuvo una gestación de unos seis meses, luego de que Hachette y el autor se pusieron de acuerdo en que ya “hay mucha literatura” para emprendedores y decidieron que ‘Pinta tu raya’ es sobre la experiencia del empresario.

Actualmente, ‘Pinta tu raya’ está a la venta en el sitio web de Hachette, así como en sucursales de Librerías Gandhi y otros marketplaces por un costo de alrededor de 200 pesos.