Varado en EU por la tormenta de nieve: Crónica de un mexicano que durmió en el aeropuerto de Miami

En Estados Unidos se cancelaron casi 2 mil vuelos por la tormenta invernal, American Airlines es una de las aerolíneas más afectadas. (Cortesía Luis Ramírez)

Lo que debía ser un regreso rutinario a México después de una cobertura deportiva terminó convertido en una odisea aérea marcada por cancelaciones, filas interminables y noches en vela dentro de un aeropuerto saturado. Luis Ramírez, periodista mexicano enviado a cubrir las 24 Horas de Daytona, quedó varado en Estados Unidos desde el lunes debido a la tormenta invernal que azota a gran parte del país y que ha colapsado la operación aérea, incluso en estados que, en teoría, no estaban en la zona de mayor impacto.

Florida aparecía fuera del mapa rojo de la emergencia climática. Sin nieve, sin alertas mayores. Pero la realidad fue distinta.

“En teoría este estado no se iba a ver afectado, pero al final sí pasó”, relata Ramírez en entrevista con El Financiero. Neblina cerrada, lluvia intensa y visibilidad reducida a poco más de un metro marcaron las primeras señales de que algo no iba bien.

La ‘odisea’ de Luis para regresar a CDMX

El periodista mexicano llegó a Florida el jueves pasado para cubrir las 24 horas de Daytona, carrera de autos deportivos, y quedó varado luego de que su vuelo a la Ciudad de México fue cancelado por el mal tiempo.

Desde el lunes, su vuelo en la aerolínea American Airlines ha sufrido al menos cuatro modificaciones y se ha retrasado hasta 27 horas.

Sin embargo, la espera interminable en el aeropuerto no ha sido la única ‘odisea’ de Luis, quien ha tenido que buscar un segundo cuidador para sus tres perros que lo esperan en su casa en la Ciudad de México.

“El problema han sido mis perros. Tuve que buscar nueva niñera porque el contratado ya no podía quedarse más tiempo, entonces ese es el problema”, contó.

Vuelos cancelados en EU por tormenta invernal

El verdadero problema, sin embargo, no fue el clima local, sino, el efecto dominó que se desató en todo el sistema aéreo estadounidense.

El cierre casi total del aeropuerto de Dallas —principal hub de American Airlines— dejó varadas a miles de tripulaciones. Sin capitanes ni personal suficiente, los aviones simplemente no despegan. “Miami es el segundo hub de American, pero si Dallas está cerrado, no hay cómo operar”, explica.

Miles de vuelos se han visto afectados. Según el portal FlightAware, este martes 27 de enero se cancelaron mil 851 vuelos y 2 mil 900 sufrieron retrasos.

. La tormenta invernal en EU dejó a más de un millón de usuarios sin electricidad.

‘Dormir en el aeropuerto, sin comida’ y esperar’

Ramírez tenía vuelo programado para el lunes. Pensó que, tras dos días, la situación estaría normalizada. Se equivocó.

“Las filas para rebooking eran de siete u ocho horas. No son diez vuelos cancelados: son cientos, solo aquí en Miami”, cuenta.

Para México, American Airlines canceló todos sus vuelos un día completo; al siguiente, apenas logró despegar uno, con otros en duda.

“No hay capitanes y todos los vuelos, la mayoría de los de Miami fueron cancelados. Pensé que iba a poder volar ayer porque ya pasaron dos días de la tormenta y que todo se había normalizado. Pero las filas comenzaron para reetiquetar el vuelo, cambiarlo después de que lo cancelaron”.

La saturación no se limita a las salas de espera. Los hoteles cercanos al aeropuerto se agotaron rápidamente.

“Dormí aquí, en el aeropuerto. No hay hoteles ni pagándolos. Los que pudieron bloquear, lo hicieron; los demás nos quedamos”, dice. Sin alojamiento, sin comida proporcionada por la aerolínea y sin agua, la consigna fue una sola: esperar.

. Las afectaciones de la tormenta invernal que 'azotó' a EU continúan en distintas zonas.

Luis Ramírez estuvo formado desde las 6:00 horas de este martes para conseguir el cambio en su vuelo de regreso. “Me quedé a dormir aquí en el aeropuerto, porque además no hay hoteles alrededor, o sea, a 40 minutos de Miami del aeropuerto no hay hoteles”, añadió.

¿Cuándo se normalizarán los vuelos en American Airlines?

El fin de semana solo salieron de 20 a 30 vuelos de American Airlines y el lunes ocurrió una situación similar, por lo que la aerolínea solo pide a los pasajeros esperar a que se normalice la situación en las próximas horas.

“Hay personal del aeropuerto quien dice que esto se va a normalizar en una semana porque hay miles de casos con vuelos varados y cancelados”, contó Luis Ramírez quien conversó con otros pasajeros y una de las propuestas que les dieron es esperar a que se normalicen los viajes el viernes.

Sin embargo, la aerolínea exige a los pasajeros quedarse en el aeropuerto para hacer los cambios necesarios, pero no ofrece agua, comida u otros artículos para quienes se quedan a pasar la noche o tienen que hacer filas por horas para no perder su fecha y hora de regreso.

“Van haciendo un retraso del vuelo cada 30 minutos para poder ir tratando de acomodar a los que se van quedando días anteriores. O sea, cada cancelación de vuelo está tardando entre 7 u 8 horas”, relató Luis Ramírez.

El periodista tomó la decisión de quedarse en algún hotel disponible, pero antes modificar su vuelo de regreso al domingo y con la esperanza de que la situación avance con tal de que no haya mayores contratiempos.

Aeroméxico es otra de las aerolíneas que ofrece vuelos de regreso y, hasta ahora, no ha tenido mayores modificaciones en sus horarios de aterrizaje y despegue.