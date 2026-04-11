América vs. Nashville en Concachampions: ¿Cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte?

Estos son los precios de los boletos para el América vs. Nashville en los cuartos de final de la Concachampions. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT/IaGemini/America/NashvilleSC)

El silbatazo inicial para la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions está por escucharse y uno de los partidos será el de América vs. Nashville desde el Estadio Banorte, encuentro para el cual ya comenzó la venta de los boletos.

Cabe destacar que las entradas cuestan menos de la mitad que las del Clásico Joven contra Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los precios bajaron luego de diferentes críticas, surgidas principalmente en redes sociales, durante la preventa del encuentro contra ‘La Máquina’, polémica que aumentó tras el anuncio de que el Estadio Banorte no tendrá estacionamiento.

Club América empató 0-0 con Nashville en la ida de la Concachampions. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuándo es el partido de América vs. Nashville?

El enfrentamiento de las Águilas dentro de los cuartos de final de la Concachampions está programado para el martes 14 de abril.

La hora para que comience el juego es a las 9:30 p.m. y su transmisión es a través de plataformas de streaming y de canales de TV de paga.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs. Nashville en cuartos de final de la Concachampions?

Las entradas para el partido del América contra el Nashville SC ya están disponibles para el público en general y los costos son los siguientes:

300 Preferente: $200 MXN

300 Cabecera: $250 MXN

100 Norte: $300 MXN

100 Sur: $300 MXN

100 Plus Norte: $400 MXN

100 Plus Sur: $500 MXN

300 Lateral: $350 MXN

200 Platea: $400 MXN

Palcos Club: $1,200 MXN

Terraza Inter: $2,278 MXN

Super Seats, Locker Club y Corner Club: $2,848 MXN

Terraza Inter Suite y Tunnel Club: $3,417 MXN

Chairman’s Club: $3,417 MXN

Cabe destacar que se habilitó una promoción de 4x3, disponible para todo público, únicamente aplica para 300 Preferente, 300 Cabecera, 100 Norte, 100 Sur, 100 Plus Norte y 100 Plus Sur.

En la compra de los tickets se aplica un cargo por servicio, aunque el monto extra depende de cada evento.

¿Dónde y cómo comprar boletos para el partido América vs. Nashville?

La plataforma encargada para la venta de los boletos para el América vs. Nashville es la plataforma digital de Fanki.

Para comprar solo necesitas una cuenta en Fanki y para crearla necesitas un correo y una contraseña.

Finalmente, debes agregar una tarjeta de crédito o débito para finalizar la compra.

¿Qué necesita América para pasar a la semifinal de la Concachampions 2026?

El Club América visitó al Nashville en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 en el Geodis Park, en Estados Unidos.

Los 90 minutos terminaron con un gris empate sin goles, por tanto, el equipo de la Liga MX está obligado a ganar en la vuelta en el Estadio Banorte porque en el torneo, el gol de visitante sí es un criterio de desempate.

El América necesita obtener la victoria por la mínima diferencia, en caso de empate sin goles el juego se extiende a tiempos extra y posibles penales. Con cualquier empate con goles y obviamente con una derrota, los de Coapa quedan eliminados.