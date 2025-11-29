F1 EN VIVO clasificación del Gran Premio de Qatar 2025: ¿Dónde y a qué hora ver HOY la qualy desde México?

La clasificación del Gran Premio de Qatar 2025 es el sábado 29 de noviembre, después de la carrera sprint.

Después de la sprint del GP de Qatar 2025, este sábado se vive la clasificación para la carrera del domingo, en la que podría definirse el campeonato de pilotos (al menos matemáticamente).

En el Circuito Internacional de Losail, en Qatar, se vive un sábado lleno de emociones con el regreso del ‘Gran Circo’ en Asia, a falta de dos carreras para el final de la temporada 2025, que viene más reñido que nunca gracias a la descalificación de McLaren en Las Vegas.

Llevarse la pole position puede ser la diferencia entre salir matemáticamente campeón este fin de semana o alargar la ‘agonía’ de todos los aficionados de Fórmula 1 con la pelea cerrada entre tres pilotos.

Horario, sede y fecha: ¿A qué hora es la qualy del Gran Premio de Qatar?

La clasificación del Gran Premio de Qatar 2025 resulta decisiva para mantenerse con opciones hacia la última fecha en Abu Dabi, sobre todo en el caso de Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), que llegaron empatados en el Mundial a esta fecha 23 con 366 puntos.

Esta sesión se lleva a cabo HOY sábado 29 de noviembre, pocas horas después de la última carrera sprint de esta temporada, en la que solamente 8 pilotos suman puntos.

Fecha : sábado 29 de noviembre de 2025

: sábado 29 de noviembre de 2025 Horario : 12:00 horas (tiempo del centro de México)

: (tiempo del centro de México) Sede: Circuito Internacional de Losail, en Qatar.

La lucha por el campeonato continúa en el GP de Qatar 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, F1).

Transmisión de F1 canales hoy: ¿Dónde ver EN VIVO la clasificación del GP de Qatar 2025?

En México, la qualy se puede ver EN VIVO mediante los canales y plataformas con derechos de transmisión de la temporada 2025 de Fórmula 1, mismos que son:

Sky Sports México

F1TV

Además, tienes la posibilidad de seguir la clasificación en Losail completamente en vivo desde el sitio de El Financiero Deportes, donde te compartimos una narración en tiempo real de todo lo que ocurre sobre la pista.

Panorama del campeonato antes de la clasificación en Qatar

El escenario previo a la qualy refleja un cierre de temporada de F1 mucho más ajustado de lo previsto. La escudería McLaren deja atrás una racha favorable y afronta una situación complicada tras la descalificación en el GP de Las Vegas 2025.

Este margen convierte la clasificación en un punto estratégico. Si Norris amplía su diferencia en uno o dos puntos respecto a sus rivales directos durante el fin de semana (considerando el sprint y el domingo) podría proclamarse campeón, al menos matemáticamente.

Obtener la pole position para cualquiera de los tres primeros lugares en el Campeonato de Pilotos 2025 (tras Las Vegas) puede significar la diferente entre mantener viva la esperanza del título o rendirse.

Lando Norris continúa líder en la F1 pese a sanción (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, EFE).

Cómo es el circuito de Losail para la clasificación

El circuito de Losail tiene 5.419 kilometros, 16 curvas y una recta principal de 1.068 kilometros. Estas características influyen en la estrategia de clasificación. La pista está rodeada por césped artificial para evitar que la arena del desierto afecte el recorrido.

Las condiciones extremas del clima que en años anteriores provocaron afectaciones son otro factor a considerar en Losail. Recordemos el GP de Qatar 2023, donde el calor extremo provocó afectaciones importantes en los pilotos de F1.