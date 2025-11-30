F1 EN VIVO Gran Premio de Qatar 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera en Losail?

El Gran Premio de Qatar se corre en en el Circuito Internacional de Losail este domingo 30 de noviembre de 2025. (Fotos: EFE / Shutterstock).

La temporada de Fórmula 1 entra en su recta final con el Gran Premio de Qatar 2025 en el Circuito Internacional de Losail, penúltima fecha del mundial.

Lando Norris (McLaren) aspira a su primer título, aunque el margen luce estrecho después de la descalificación de los McLaren en Las Vegas y el ascenso constante de Max Verstappen, quien se aferra a su quinta corona.

La carrera sprint del GP de Qatar, celebrada el sábado, añade complejidad a las cuentas y abre la puerta a movimientos decisivos antes de llegar a Abu Dabi.

Max Verstappen ganó en Qatar en 2024. (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER). (ALI HAIDER/EFE)

Horarios del GP de Qatar 2025 en México: ¿A qué hora es la carrera de Fórmula 1 HOY?

La carrera se disputa este domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo central de México).

Luego solo tenemos por delante el Gran Premio de Abu Dhabi, que pone fin a la temporada el próximo 7 de diciembre.

Parrilla de salida de F1: ¿Qué pasó en la qualy de Qatar?

El fin de semana en Qatar confirma el dominio de McLaren y, en particular, el momento estelar de Oscar Piastri, quien ganó la pole position con un sólido tiempo de 1:19.387. El australiano mantiene el impulso que trae desde la sprint (donde gana y marca la minipole) para reafirmarse como candidato firme al título.

Muy cerca aparece Lando Norris, su compañero y rival directo en el campeonato, que se queda a apenas 108 milésimas del mejor tiempo. Detrás de ellos, Max Verstappen se asegura el tercer lugar.

Detrás del trío protagonista, la clasificación dejó varias postales interesantes: Carlos Sainz logró un séptimo puesto pese a los problemas con piezas desprendidas de su monoplaza que provocan una bandera roja en plena Q3 en una jornada donde Ferrari sufre y Lewis Hamilton queda fuera en Q1. La parrilla quedó definida así:

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine).

¿Dónde ver EN VIVO la Fórmula 1: GP de Qatar 2025?

Puedes seguir el Gran Premio de Qatar 2025 en México en:

Sky Sports México : señal de televisión de paga a través de Izzi TV y Sky+.

: señal de televisión de paga a través de Izzi TV y Sky+. F1TV : plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1.

: plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1. Cobertura minuto a minuto en El Financiero Deportes.

¿Cómo es el Circuito Internacional de Losail y cuántas vueltas tiene?

El Circuito Internacional de Losail tiene 5,419 kilómetros y 16 curvas. El recorrido está rodeado de césped artificial para evitar la dispersión de arena del desierto. La carrera del domingo contempla 57 vueltas en un escenario conocido por sus condiciones exigentes y temperaturas intensas.

El piloto de la Scuderia Ferrari Charles Leclerc (izquierda), de Mónaco, llega al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Catar en Lusail, Catar, el 27 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/ALI HAIDER).

Ubicado en las afueras de Doha, esta pista es una de las más jóvenes pero estratégicas dentro del calendario de la Fórmula 1. Nació con una vocación distinta: fue construido en tiempo récord —poco más de un año— para recibir la primera carrera de MotoGP en Qatar en 2004.

Con el crecimiento del país como destino deportivo global, la pista dio un salto mayúsculo en 2021 al albergar por primera vez una fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, paso que se consolidó con un contrato a 10 años a partir de 2023.

Desde su incursión en el Gran Circo, también ha dejado huella en los cronómetros: Lando Norris estableció la vuelta rápida en 2024 con un tiempo de 1:22.384, registro que evidencia la velocidad y fluidez del circuito.

Con información de EFE.