Ana Gabriela Guevara señala chantaje del equipo de natación artística: ‘Yo no las mandé a vender’

En las últimas semanas se desató polémica entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el equipo femenil de natación artística debido a que la institución, dirigida por Ana Gabriela Guevara, le quitó sus becas a las deportistas y a toda la Federación Mexicana de Natación desde enero.

Guevara ha defendido el hecho de retirarle el apoyo económico a los atletas con distintos argumentos, incluyendo la Resolución de la Miscelánea Fiscal 2023, que de acuerdo con ella le hace ‘imposible’ a Conade seguir dándoles el apoyo económico, ya que el Comité Estabilizador es un organismo ajeno y no reconocido legalmente por el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).

Ana Gabriela Guevara señala chantaje del equipo de natación

Ahora, en entrevista con el periodista David Faitelson aseguró que el equipo de natación artística está ejerciendo chantaje y busca ventaja sobre la situación.

“Número uno, yo no las mandé a vender. Número dos, es un chantaje. Número tres, estaban avisadas de la situación legal por la que atraviesan y siguen atravesando (en referencia a la ausencia de Kiril Todorov, quien era presidente de la FMN, y la implementación del Comité Estabilizador)”, aseguró Guevara.

Ana Gabriela Guevara dice que la Conade ha buscado apoyar al equipo de natación artística. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Ana Guevara aseguró que, contrario a lo que se ha publicado en distintos medios y redes sociales, ni ella ni la Conade le ha dado la espalda al equipo de natación, pues la institución buscó una solución para que se les pudiera devolver el recurso.

“No les dimos la espalda, se les informó y se les dijo: ‘Ayudémonos, ayúdense a que esto transite, no va a haber forma de continuar con becas, ni viajes ni nada’. Se les explicó con peras y manzanas, luego viene este madruguete (se adelantaron a los hechos), porque es un madruguete y chantaje”, señaló la exvelocista

Ana Gabriela Guevara no se arrepiente de sus polémicas declaraciones

Al inicio de la entrevista, la titular de Conade aseguró que no se arrepiente de las declaraciones que hizo sobre las nadadoras en semanas pasadas, las cuales incluyen frases como:

De acuerdo con la funcionaria pública, ella nunca hizo estas afirmaciones a modo de ofensa, pues incluso pasó por lo mismo durante su etapa como atleta.

“Yo no las mandé a vender (...) no me arrepiento, nunca lo dije en un tenor de ofensa ni tampoco despectivo, yo también lo hice y no me arrepiento, no me da vergüenza decirlo, yo también lo hice”, señaló.