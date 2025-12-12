‘Supernova Génesis’: Paso a paso para registrarse a la preventa de boletos

Hasta este momento no se han revelado cuáles serán los precios para la nueva edición de Supernova. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¡Supernova Strikers ya está aquí! Luego del éxito de la primera edición que contó con peleas como la de Franco Escamilla vs. Álex Montiel ‘Escorpión Dorado’, vuelve el evento de box amateur a la Ciudad de México.

Bajo el nombre de ‘Génesis’, el espectáculo deportivo tendrá una vez más a la influencer Alana Flores como una de las participantes estelares, quien dio una increíble actuación en el ring durante Supernova Strikers: Orígenes, tras la pelea contra la actriz Gala Montes.

Aunque faltan cuatro meses para ver una vez más a influencers y comediantes sobre el ring, la preventa para Supernova: Génesis comenzará a inicios de la próxima semana, te explicamos cómo es que puedes ser parte de esta.

¿Cómo registrarse para la preventa de ‘Supernova: Génesis’?

Los organizadores de Supernova: Génesis explicaron que la preventa de entradas para el evento comenzará desde este lunes 15 de diciembre y finalizará hasta el miércoles 21 de enero del 2026, es decir tendrás un mes para comprar los boletos.

Para poder ser parte de la preventa no es necesario ser cliente de alguna institución bancaria en específico, lo único que debes hacer es un registro que ya está habilitado en la plataforma Google Forms. Los pasos a seguir son estos:

Ingresa al formulario de Supernova: Génesis

Coloca tu correo electrónico

Llénalo con tus datos: nombre, fecha de nacimiento, país y estado

Responde las preguntas sobre el evento (rango de precios y experiencia)

Envía tu solicitud

Alana Flores regresa al ring en el evento Supernova: Genesis, evento programado para abril de 2026.

La preventa para el evento deportivo no solo te dará la ventaja de conseguir las entradas para Supernova: Génesis antes que nadie, sino que también podrás comprar los tickets a un precio especial para fans.

Los organizadores del evento no han informado hasta cuándo estará disponible el formulario; sin embargo, te recomendamos llenarlo lo antes posible para registrar tu intención de compra para Supernova: Genesis.

Paso a paso: ¿Cómo comprar los boletos de ‘Supernova: Génesis’?

Aunque todavía no se dan a conocer los precios para los boletos del evento que tendrá como invitada a Alana Flores, sí se reveló que la venta de las entradas se realizará mediante la plataforma boletera Superboletos.

Para comprar las entradas en este sitio, necesitas una cuenta. En caso de que aún no la tengas, la puedes crear directamente en Superboletos con tu correo electrónico y número de teléfono.

El día de la preventa deberás seguir estos pasos para comprar tus entradas:

Ingresa a tu cuenta de Superboletos

Busca el evento de Supernova: Génesis y elígelo

y elígelo Selecciona la cantidad de entradas que quieres comprar

Elige los asientos

Llena la forma de pago

Al finalizar la compra de los boletos, debes descargar los códigos QR

También puedes encontrar tus boletos en la sección de ‘Mis eventos’ y dirigirte a la parte que dice ‘Próximos’ en donde podrás ver los tickets, revisar tus asientos, la sección y las fechas.

¿Cuándo y dónde es el evento ‘Supernova: Génesis’?

Supernova: Génesis es un evento que se realizará el próximo domingo 26 de abril de 2026, en esta ocasión cambiará la sede del evento, debido a que el año pasado se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes y ahora se hará en la Arena CDMX.

Fecha : domingo 26 de abril de 2026

: domingo 26 de abril de 2026 Sede: Arena CDMX

Hasta ahora no se ha dado a conocer la cartelera del evento, la única confirmada es la influencer Alana Flores, quien dijo que en esta ocasión combatirá contra a una persona de su misma complexión y no sucederá lo que ocurrió con la cantante Gala Montes.

“¡Tuvieron que ponerme a alguien de mi estatura! Quería completar el penta. Con amor y respeto a este deporte siempre. Gracias por acompañarme en esto que me apasiona tanto, prometo darles unas cuantas sorpresitas”, escribió en sus redes sociales.

Tal como indicó la influencer, si Alana se lleva el triunfo este año, completaría su quinto título, luego de salir victoriosa de los encuentros en La Velada del Año IV y V; Stream Fighters 3 y Supernova Strikers: Orígenes.