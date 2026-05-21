Parece que va a llover: Nuevo León tendrá cielo medio nublado con máximas de hasta 33°C este viernes

Este viernes 22 de mayo, la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, experimentará cielo medio nublado.

Las temperaturas alcanzarán hasta 33.3°C en Apodaca y bajarán a 16.0°C en San Pedro Garza García. Estas condiciones son resultado de un sistema frontal y un canal de baja presión, informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas máximas esperan las ciudades de Nuevo León?

Actualmente, la temperatura en Monterrey es de 25.0°C, mientras que en San Pedro Garza García se registra 23.6°C. Por su parte, Guadalupe reporta 26.3°C y Apodaca alcanza los 29.3°C. Estas cifras muestran un día cálido con variaciones significativas entre los municipios.

Para hoy, Monterrey tendrá una temperatura mínima de 16.7°C y una máxima de 31.0°C. San Pedro Garza García experimentará entre 16.0°C y 30.0°C. En Guadalupe, el termómetro estará entre 17.3°C y 31.7°C, y Apodaca verá desde 18.3°C hasta 33.3°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la región metropolitana?

La probabilidad de lluvia es baja para la región metropolitana, aunque prevalecerá el cielo medio nublado en Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe. Apodaca, sin embargo, presentará un cielo nublado durante la jornada del viernes.

El viento soplará con una velocidad de 6 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe. En Apodaca, las ráfagas serán un poco más fuertes, llegando a los 8 km/h. Se aconseja estar atento a las actualizaciones del clima para cualquier cambio inesperado.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 22 de mayo: Máxima de 29°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.S

ábado 23 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Domingo 24 de mayo: Máxima de 32°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Un sistema frontal en la frontera noreste de México, junto a un canal de baja presión y una vaguada, hará que se presenten lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan vientos fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Nuevo León.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Nuevo León?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada bebiendo suficiente agua.

Es importante evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas del día.

Para enfrentar el día, se sugiere usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, así como gorras o sombreros. La aplicación de protector solar es crucial para prevenir quemaduras.

Mantenerse informado sobre las condiciones del viento ayudará a planificar actividades al aire libre.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

La información oficial sobre el pronóstico del clima y cualquier alerta se puede consultar a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado de Nuevo León.

Estas instituciones ofrecen datos actualizados y recomendaciones para la seguridad de los ciudadanos.

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