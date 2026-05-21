Puebla y Morelos esperan clima fresco este viernes; habrá cielo nublado y probabilidad de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes 22 de mayo, las regiones de Puebla y Morelos tendrán un clima con cielos mayormente nublados.

Se espera un día con temperaturas entre los 12.3°C y los 28.3°C, debido a la influencia de un canal de baja presión que trae humedad del Océano Pacífico.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Puebla y Morelos?

Las ciudades principales de la zona presentarán variaciones. En Puebla, se anticipa una temperatura máxima de 26.3°C y una mínima de 13.0°C. Por su parte, Cuernavaca será la más cálida con una máxima de 28.3°C y una mínima de 14.0°C.

Para Cholula, en Puebla, el termómetro estará entre los 12.3°C como mínima y los 25.0°C como máxima. Municipios como Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula experimentarán condiciones similares, con rangos de 12°C a 26°C.

¿Habrá lluvias y vientos en la región este viernes?

El día estará marcado por cielos nublados en gran parte de la región. El viento soplará a 9 km/h en Puebla y 8 km/h en Cholula, mientras que en Cuernavaca será más ligero, con 4 km/h. Estas condiciones favorecen la posibilidad de chubascos ligeros.

Un canal de baja presión, junto con la humedad del Pacífico y Golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el centro y sur del país.

Además, una onda de calor persistirá en el suroeste de Puebla y el sur de Morelos.

¿Cómo será el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 22 de mayo: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 23 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 24 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Para el fin de semana, se espera un ligero aumento en las temperaturas máximas, alcanzando los 27°C tanto el sábado como el domingo. Las mínimas también subirán un poco hacia el domingo.

El cielo variará entre medio nublado y nublado, manteniendo la probabilidad de algunas lluvias.

¿Cómo protegerse del calor y la humedad en la zona?

Ante las temperaturas cálidas, especialmente en las horas de la tarde, se aconseja mantenerse bien hidratado bebiendo suficiente agua. Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es fundamental para cuidar la salud.

Se recomienda usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar si se planea estar al aire libre. Llevar un paraguas o impermeable puede ser útil ante la posibilidad de chubascos repentinos, especialmente en la tarde.

¿Dónde consultar alertas climáticas oficiales para la región?

Para información detallada y actualizaciones sobre el clima, se invita a la población a consultar las plataformas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil estatal.

Estar informado ayuda a tomar las mejores precauciones ante cualquier cambio.

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