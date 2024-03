Olivia Munn, actriz de ‘X-Men’, tiene agresivo cáncer: ¿Qué es doble mastectomía, operación le hicieron?

Olivia Munn, actriz de Depredador (2018) y X-Men: Apocalipsis (2016), reveló que se sometió a una doble mastectomía después de haber sido diagnosticada de un “agresivo” cáncer en febrero del año pasado.

“Tengo suerte. Lo detectamos con tiempo suficiente como para que tuviera opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentarse a esto algún día”, publicó la actriz de 43 años en Instagram el miércoles con fotos y un video de ella siendo tratada en un hospital.

¿Qué cáncer le diagnosticaron a Olivia Munn?

Munn describe que en 2023 dio negativo en una serie de pruebas genéticas que verifican 90 genes diferentes del cáncer y también negativo en una mamografía, pero posteriormente se realizó una resonancia magnética, una ecografía y una biopsia en las que los doctores le detectaron la enfermedad.

Su médico decidió calcular su puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama y eso “me salvó la vida”, escribió Munn.

Olivia Munn y Ben Hardy en 'X-Men: Apocalipsis' (2016). (Foto: IMDb).

Así que con una puntuación alta, Munn se sometió a pruebas de diagnóstico por imágenes y luego se sometió a una biopsia, que descubrió que tenía una forma agresiva de cáncer en ambos senos.

La intérprete confesó que el tipo de cáncer de mama que sufre en ambos senos es del subtipo luminal B, que es “agresivo y de crecimiento rápido”, pero apuntó que se siente “afortunada”:

“Lo detectamos con tiempo suficiente para contar con opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que pueda tener que enfrentarse a esto algún día”, continuó en su comunicado.

Olivia Munn habló sobre su diagnóstico de cáncer. (Instagram @oliviamunn).

¿Qué es una doble mastectomía?

La actriz dijo que se ha sometido a cuatro operaciones en los últimos diez meses, incluidas las extirpaciones de sus dos senos (doble mastectomía), y que continúa con el tratamiento.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer explica que la mastectomía doble (o bilateral) se hace como una cirugía para mitigar o prevenir el riesgo entre aquellas mujeres con un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer mamario, o bien, como parte de un plan de tratamiento contra dicha enfermedad.

Ella agregó que lo mantuvo en privado porque “necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartirlo”.

Munn agradeció a su familia y amigos, especialmente a su pareja, el comediante John Mulaney, “por estar allí antes de que entrara a cada cirugía y estar allí cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera cuando abriera los ojos”.

¿Quién es Olivia Munn?

Olivia Munn es una actriz de 43 años que fue corresponsal en The Daily Show with Jon Stewart. Sus créditos cinematográficos incluyen Magic Mike, The Predator, Office Christmas Party (Fiesta de empresa) y X-Men: Apocalypse.

En los últimos tiempos, la actriz redujo su actividad profesional progresivamente, limitándose principalmente a protagonizar la serie Tales of the Walking Dead en 2022 y la película The Gateway un año antes.