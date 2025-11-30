¡Evita el FOMO! Venta de boletos del Vive Latino 2026 con descuento: Fecha, dónde comprar y más

El Vive Latino 2026 no está a la vuelta de la esquina, pero comenzaron los descuentos en los boletos para que los asistentes que dudaron en acudir a consecuencia de los precios, ahora no se lo pierdan y evitar el FOMO (diría la chaviza).
El festival en la CDMX compartió información acerca de los detalles para acceder a la promoción en la compra de los boletos para el Vive Latino 2026.
Los organizadores mencionaron que la disponibilidad en los tickets es limitada y únicamente durante 4 días.
¿Cómo es la promoción de boletos para el Vive Latino?
La promoción de los boletos para el Vive Latino 2026 únicamente aplica en la opción de los abonos generales, los cuales incluyen el acceso al festival de la Ciudad de México en los dos días.
El descuento se aplica de manera escalonada, es decir que el más alto es en la primera fecha en la que se habilita y baja en el resto de los días.
Dicho esto, el máximo de descuento es el 40% y aplica para el 1 de diciembre de 2025, Estos son los detalles de la promo por día:
- Lunes 1 de diciembre: 40% de descuento
- Martes 2 de diciembre: 30% de descuento
- Miércoles 3 de diciembre: 20% de descuento
- Jueves 4 de diciembre: 10% de descuento
¿Dónde comprar boletos con descuento para el Vive Latino 2026?
La venta especial para obtener las entradas para el Vive Latino a menor precio es a consecuencia del 27 aniversario del festival en la Ciudad de México.
La plataforma para adquirirlos es Ticketmaster, pero no se especificó el horario de inicio en la que se habilita la promoción.
¿Cuándo y dónde es el Vive Latino 2026?
El Festival Iberoamericano de Cultura Musical se realiza en dos diferentes días, que para su edición 2026 son sábado 14 y domingo 15 de marzo.
La edición 27 del festival es en el Estadio GNP Seguros, donde instalan diferentes escenarios alrededor del recinto.
La dirección del lugar es Av. Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco y las estaciones del Metro de la CDMX más cercanas son Velódromo y Ciudad Deportiva.
Cártel del Vive Latino 2026: ¿Qué artistas se presentan en el festival?
Hasta el momento no se revelaron ni los horarios ni los artistas por día del Vive Latino 2026, pero en el cartel figuran los siguientes artistas:
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza Kolektiv
- Dread Mar I
- El Gran Combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Illya Kuryaki and The Valderramas
- Hermanos Gutiérrez
- Ke Personajes
- Juanes
- Ladrones
- John Fogerty
- Lenny Kravitz
- Liran’ Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of Lesbian
- Madreperla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- Mc Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloco
- Moby (DJ Set)
- Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
- Nacho Vegas
- Nafta
- Orqueska
- Percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Rusowsky
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
- Santa Sabina
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
- Trueno
- White Lies