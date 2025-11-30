¡Evita el FOMO! Venta de boletos del Vive Latino 2026 con descuento: Fecha, dónde comprar y más

El Vive Latino 2026 anunció descuentos de hasta el 40% en la compra de los boletos para el festival. (Foto: Cuartoscuro/Vivelatino/IAGemini)

El Vive Latino 2026 no está a la vuelta de la esquina, pero comenzaron los descuentos en los boletos para que los asistentes que dudaron en acudir a consecuencia de los precios, ahora no se lo pierdan y evitar el FOMO (diría la chaviza).

El festival en la CDMX compartió información acerca de los detalles para acceder a la promoción en la compra de los boletos para el Vive Latino 2026.

Los organizadores mencionaron que la disponibilidad en los tickets es limitada y únicamente durante 4 días.

El cartel del Vive Latino 2026 ya fue revelado y cuenta con artistas nacionales e internacionales. (Foto: Cuartoscuro/Vivelatino)

¿Cómo es la promoción de boletos para el Vive Latino?

La promoción de los boletos para el Vive Latino 2026 únicamente aplica en la opción de los abonos generales, los cuales incluyen el acceso al festival de la Ciudad de México en los dos días.

El descuento se aplica de manera escalonada, es decir que el más alto es en la primera fecha en la que se habilita y baja en el resto de los días.

Dicho esto, el máximo de descuento es el 40% y aplica para el 1 de diciembre de 2025, Estos son los detalles de la promo por día:

Lunes 1 de diciembre: 40% de descuento

Martes 2 de diciembre: 30% de descuento

Miércoles 3 de diciembre: 20% de descuento

Jueves 4 de diciembre: 10% de descuento

¿Dónde comprar boletos con descuento para el Vive Latino 2026?

La venta especial para obtener las entradas para el Vive Latino a menor precio es a consecuencia del 27 aniversario del festival en la Ciudad de México.

La plataforma para adquirirlos es Ticketmaster, pero no se especificó el horario de inicio en la que se habilita la promoción.

¿Cuándo y dónde es el Vive Latino 2026?

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical se realiza en dos diferentes días, que para su edición 2026 son sábado 14 y domingo 15 de marzo.

La edición 27 del festival es en el Estadio GNP Seguros, donde instalan diferentes escenarios alrededor del recinto.

La dirección del lugar es Av. Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco y las estaciones del Metro de la CDMX más cercanas son Velódromo y Ciudad Deportiva.

Cártel del Vive Latino 2026: ¿Qué artistas se presentan en el festival?

Hasta el momento no se revelaron ni los horarios ni los artistas por día del Vive Latino 2026, pero en el cartel figuran los siguientes artistas: