‘Necesitamos niños que quieran regalos’: Nodal y Ángela Aguilar dan juguetes en Zacatecas por Navidad

La dinastía Aguilar se caracteriza por ser de tradiciones, y en esta ocasión no fue la excepción, pues en Nochebuena regalaron juguetes en Zacatecas, acompañados de Christian Nodal, esposo de Ángela.

Algunos videos, compartidos en redes sociales, muestran a los cantantes de música regional mexicana, acompañados de otras personas, conviviendo con las personas que se les acercaban para recibir un obsequio.

Esta no es la primera vez que pasa, pues cada año los Aguilar salen a las calles de Zacatecas para regalar juguetes a los niños de la comunidad, aunque esta sí es la primera vez que Nodal participa.

¿En dónde regalaron juguetes Ángela, Nodal y los Aguilar?

A través de Instagram, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, compartió una historia en la que aparecen varias camionetas de trabajo llenas de juguetes y sobre las que van él, Christian Nodal y otras personas que ayudan a los cantantes a repartir juguetes.

El recorrido, que fue desde el rancho El Soyate, propiedad de los Aguilar, hasta las calles del centro de Tayahua, Zacatecas, los artistas de regional mexicano, incluidos Pepe Aguilar y su esposa Aneliz, así como Aneliz Jr., repartieron a los niños de la comunidad.

Con un megáfono, Pepe Aguilar iba en la primera camioneta y gritaba: “Necesitamos niños que quieran regalos” para llamar la atención y que se acercaran a ellos.

Alrededor de cuatro camionetas llenas de juguetes dieron el recorrido, en el que se encontraron con cientos de niños, además de jóvenes y adultos que no desaprovecharon la oportunidad para acercarse y tomarse una foto con los famosos, quienes posaron alegres con sus seguidores.

Repartir juguetes a niños: La ‘tradición’ de la dinastía Aguilar

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar y su familia salen a regalar juguetes en Zacatecas, pues cada año hacen lo mismo, aunque en esta ocasión hubo dos cosas que cambiaron.

La primera fue la presencia de Christian Nodal, esposo de Ángela, quien también participó en la dinámica y, al igual que los Aguilar, se le vio alegre mientras repartía muñecas, cochecitos y otros juguetes.

Por lo general, esta actividad la hacen más cercana a Día de Reyes, pero en esta ocasión decidieron hacerlo en Nochebuena, aprovechando que la familia se reunió en El Soyate para celebrar Navidad.