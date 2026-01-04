Reyes Magos vienen con cartera abierta: 6 de enero dejará derrama económica 8% mayor que en 2024

Los Reyes Magos llegarán cargados de regalos para los niños el próximo 6 de enero. (Foto: Cuartoscuro)

La llegada de los Reyes Magos, este 6 de enero, dejará una derrama económica de 26 mil 136 millones de pesos, un 8 por ciento superior a las ventas del 2025, según estimados de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“El Día de Reyes es identidad, convivencia y economía familiar. Cuando compramos en comercios formales, con información clara y productos seguros, apoyamos el empleo y a miles de negocios familiares en todo México. Invitamos a planear las compras, comparar precios y conservar comprobantes”, señaló la Confederación en su comunicado.

La celebración del 6 de enero moviliza el consumo familiar en todo el país, una vez que en México residen 36.2 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, principales protagonistas de esta tradición. La mayor demanda se concentrará en juguetes y electrónicos; también repuntarán ropa, calzado y perfumes, además de la venta de rosca de reyes en panaderías y comercios de barrio.

¿Cómo han aumentado las ventas de día de Reyes?

La estimación para 2026 se sustenta en el comportamiento observado en años recientes: 20 mil millones de pesos en 2023, 22 mil millones en 2024 (+10%) y 24 mil 200 millones de pesos en 2025 (+10%). Para 2026, se proyecta un crecimiento de 8 por ciento respecto a 2025, para alcanzar 26,136 millones de pesos.

Esta fecha no solo es una tradición, “es un motor que sostiene empleo, activa negocios familiares y fortalece la economía local cuando las compras se realizan en comercio establecido, con productos seguros y comprobantes que protegen derechos del consumidor”, reconoció la Confederación.

Entre los factores de sustento a las compras está el ingreso disponible de temporada y el incremento del salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026.

El impulso comercial beneficiará principalmente al sector comercio, donde existen cerca de 2.68 millones de establecimientos comerciales en el país, estimó la Concanaco Servytur.

En tanto, la cadena de panificación y venta tradicional estima un repunte en la compra de rosca de reyes, lo que fortalece a panaderías y negocios de colonia, parte esencial del tejido económico local.