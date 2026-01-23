Líneas telefónicas: ordenar el caos

Especialista y Socia responsable en telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT), comercio electrónico, privacidad y protección de datos y socia de Santamarina +Steta.

La vinculación obligatoria de las líneas telefónicas móviles con su titular y usuario marca un antes y un después en la regulación de las telecomunicaciones en México. A partir de los nuevos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —la nueva autoridad en la materia—, el país entra en una etapa de control que busca cerrar la puerta al anonimato con el que durante años se han cometido delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual.

El diagnóstico de la autoridad es claro: la venta y activación de chips sin identificación permitió que millones de líneas operaran en un limbo legal, imposibles de rastrear. El resultado está a la vista: llamadas del crimen organizado, muchas de ellas originadas incluso desde centros penitenciarios, que han convertido al teléfono celular en una herramienta de terror cotidiano. Ante ese escenario, la regulación parece lógica y necesaria.

Sin embargo, la implementación no ha estado exenta de confusión y preocupaciones legítimas. Uno de los mayores errores iniciales fue la comunicación. Se instaló la idea de que todos debían “entregar su CURP” indiscriminadamente, cuando en realidad lo que se exige es una identificación oficial vigente con fotografía y CURP, como la credencial para votar o el pasaporte. No se trata de crear una base de datos masiva con información sensible, sino de validar la identidad del titular y, cuando aplique, del usuario de la línea.

La distinción entre personas físicas y personas morales es clave. Las empresas que cuentan con múltiples líneas asignadas a sus colaboradores no están obligadas a registrar a cada usuario final, sino a acreditar la titularidad de la cuenta mediante su representante legal. En el caso de las personas físicas, el límite de diez líneas generó polémica, aunque existe un transitorio que protege a quienes ya contaban con más líneas antes del 9 de enero. El objetivo no es restringir derechos, sino ordenar el padrón.

Otro punto relevante es la llamada “prueba de vida”, un mecanismo que busca evitar la suplantación de identidad, ya sea de forma presencial o remota. En teoría, esto impide que alguien vincule una línea a nombre de otra persona para cometer delitos. Además, los lineamientos establecen que no debe conservarse una base de datos completa, sino únicamente la CURP como identificador para que cada ciudadano pueda consultar cuántas líneas tiene asociadas.

El reto, sin embargo, es mayúsculo. Se estima que en México existen alrededor de 180 millones de líneas móviles. Con un plazo que vence a finales de junio y bajas programadas a partir del 1 de julio, el volumen administrativo es enorme. No sorprende que concesionarios busquen una prórroga. La pregunta no es si la medida es necesaria, sino si el Estado y los operadores tienen la capacidad real para implementarla sin afectar a millones de usuarios cumplidos.

A esto se suma un elemento poco discutido pero fundamental: el roaming internacional. Durante la Copa Mundial de 2026, millones de visitantes utilizarán líneas extranjeras en territorio nacional. La autoridad lo previó en el transitorio noveno, dejando claro que la vinculación de estas líneas se definirá una vez concluido el evento deportivo. Una decisión acertada que evita un colapso operativo y muestra que la regulación aún está en construcción.

La gran interrogante permanece: ¿servirá esta medida para reducir los delitos? Probablemente no sea la solución definitiva, pero sí un primer filtro. Si realmente se obliga a concesionarios a dar de baja las líneas no vinculadas, se reduce el margen de operación del delito. Aun así, mientras las extorsiones sigan saliendo de cárceles, la solución de fondo seguirá pendiente.

La regulación ya está vigente. Cumplir es indispensable para no perder la línea. Evaluar su efectividad será la tarea que sigue. Ordenar el sistema era necesario; hacerlo sin vulnerar derechos será la verdadera prueba.