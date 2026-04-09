México ‘acelera’ con inversión en carreteras: Destinará 315 mil mdp y creará casi 1 millón de empleos

Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expone las obras que se realizan a lo largo de todo el país.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum invertirá 315 mil 331 millones de pesos en infraestructura carretera como parte del Programa Nacional de Infraestructura.

En su ‘mañanera’ de este 9 de abril, la presidenta de México destacó que el plan busca “más obra para la gente”, al tiempo que se fortalece la movilidad y se impulsa el crecimiento regional y se da empleo a 945 mil personas.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hasta ahora se reportan avances relevantes en distintos rubros:

360 kilómetros de carreteras construidas o modernizadas

de carreteras construidas o modernizadas 4 mil 500 kilómetros de repavimentación mediante el programa Bachetón

de repavimentación mediante el programa Bachetón 78 puentes concluidos, incluidos 68 reconstruidos en Guerrero

Además, se destinarán 113 mil 347 millones de pesos para intervenir 2 mil 485 kilómetros de carreteras prioritarias.

Entre las obras ya concluidas destacan tramos como:

San Ignacio Tayoltita

Bavispe–Nuevo Casas Grandes

Circuito Tierra y Libertad

¿Cuánto invertirá el Gobierno de México en puentes?

El Gobierno federal también contempla una inversión de 18 mil 77 millones de pesos en la construcción y modernización de puentes, que abarcan 29 kilómetros de infraestructura.

Entre los proyectos más avanzados se encuentran:

Nichupté, en Quintana Roo , con 97 por ciento de avance.

, con 97 por ciento de avance. Rizo de Oro, en Chiapas , con 88 por ciento.

, con 88 por ciento. Glorieta de las Mujeres Libres, en Baja California Sur, con 85 por ciento.

Asimismo, este año arrancarán nuevas obras en estados como Colima, Morelos, Nayarit, Veracruz y Querétaro.

¿Cuánto iniciará la reconstrucción de carreteras afectadas por lluvias?

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que será en este abril cuando comenzarán los trabajos de reconstrucción de carreteras y puentes afectados por las lluvias intensas de octubre de 2025 en estados como:

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Querétaro

San Luis Potosí

En total, se intervendrán 396 tramos carreteros y caminos, así como 94 puentes, como parte de las acciones de recuperación de infraestructura.

El programa Bachetón contará con una inversión de 50 mil millones de pesos para atender más de 40 mil kilómetros de la red federal libre de peaje.

Para 2026, se prevé intervenir 18 mil kilómetros adicionales, con el apoyo de maquinaria especializada y miles de trabajadores desplegados en todo el país.

El Gobierno federal subrayó que la inversión en infraestructura carretera no solo busca mejorar la movilidad, sino también impulsar la economía mediante la generación de empleos y el fortalecimiento del desarrollo regional.