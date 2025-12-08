CONFIA crece y se fortalece; gobernadora presenta Plan de Carreteras Seguras y entrega 162 nuevas unidades

La gobernadora firmó convenios de colaboración con los mandatarios de San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.

A un año de su implementación, la estrategia de seguridad CONFIA crece y se fortalece con la entrega de 162 nuevas unidades y la puesta en marcha del Plan de Carreteras Seguras, anunciado por la gobernadora de la gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Hoy, CONFIA es la convicción que llevamos en el corazón y la forma en la que estamos trabajando todos los días por tener un Guanajuato en paz. Vamos a redoblar el compromiso y a seguir demostrando, con resultados, que Guanajuato sí puede vivir en paz”, dijo la mandataria estatal.

Con las nuevas unidades, la fuerza operativa estatal crece 27 por ciento, para alcanzar 760 patrullas activas en todo el territorio. En el caso de la Policía Estatal de Caminos, la capacidad se incrementa 825 por ciento, fortaleciendo la vigilancia en los 4,308 kilómetros de vías estatales y federales.

El Plan de Carreteras Seguras incluye: Ocho Estaciones de Cobertura y una subestación en puntos estratégicos del estado, células básicas de atención carretera y un incremento de personal y patrullas equipadas con cámaras interiores y exteriores, GPS en tiempo real, telemetría y sistemas encriptados de comunicación.

Los operativos conjuntos con Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional han permitido resultados como el aseguramiento de más de un millón de litros de hidrocarburo, la recuperación de más de 55 millones de pesos en mercancía e hidrocarburo, y el aumento de 808 dosis a más de 165 mil dosis de drogas incautadas.

“Hoy hemos dado el siguiente paso, blindar nuestra red de carreteras, que son las arterias estatales por donde circula la vida, el trabajo y el esfuerzo de Guanajuato”, expresó

La gobernadora firmó convenios de colaboración con los mandatarios de San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, con intercambio de inteligencia y operativos conjuntos para fortalecer la seguridad interestatal.

“Cuando ponemos la seguridad por encima de las fronteras, entendemos que los caminos no nos separan, nos unen”, señaló.

La mandataria estatal presentó el balance de resultados de CONFIA, respaldada por el Grupo de Inteligencia Operativa, y destacó que, el enfoque de trabajo coordinado, basado en inteligencia y despliegue territorial, ha permitido consolidar un nuevo comienzo en materia de seguridad.

En Guanajuato se reporta una disminución del 58 por ciento en los homicidios dolosos; entre febrero y noviembre de 2025, este delito pasó de 12.7 a 5.30 diarios. Desde el inicio de la administración (septiembre 2024) a noviembre 2025, la reducción es del 43.6 por ciento.

La coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Paz, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República ha permitido la detención de 215 generadores de violencia; más de 8 mil sentencias contra criminales; y 1 mil 314 millones de pesos recuperados a favor de víctimas.

“Hoy dejamos claro que el compromiso con la seguridad no es negociable, que Guanajuato enfrenta desafíos, sí, pero cuenta con algo más poderoso, que es la determinación de su gente y de su gobierno. Aquí no caminaremos con miedo, caminamos con propósito, seguimos adelante con mayor unidad, con más estrategia sólida y certera de que cada esfuerzo cuenta”, concluyó la gobernadora.

En este evento estuvo presente Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; Roberto Carlos Terán Ramos, diputado local; Héctor Tinajero Muñoz, magistrado del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; y el General de Brigada Estado Mayor, Gabriel Martínez García, Comandante de la 16va Zona Militar.

También asistió Juan Manríquez Moreno, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guanajuato; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General de Estado de Guanajuato; y Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato; además de presidentas y presidentes municipales.

Tras el evento, la gobernadora se reunió con el Consejo Consultivo Ciudadano, cuyos integrantes aportaron análisis y propuestas para fortalecer la estrategia CONFIA.

A la reunión asistieron Alberto Capella, General Fabián Cárdenas, Roberto Flores Treviño y Eduardo Guerrero Gutiérrez. Además, Monte Alejandro Rubido García, Renato Sales Heredia, María Elena Morera, Rubén Aguilar, Guillermo Valdés, Francisco Rivas, Olimpia Montoya Juárez y Gustavo Rosas.