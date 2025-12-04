Congreso de Guanajuato aprueba el matrimonio igualitario: ‘Es un reconocimiento a lucha LGBT+’

El Congreso de Guanajuato se une a los estados que dan el 'sí' al matrimonio igualitario.

El Congreso de Guanajuato aprobó reformas para permitir el matrimonio igualitario para parejas sin importar su sexo o género.

Las reformas al Código Civil de Guanajuato reconocen ahora al matrimonio como la unión libre de dos personas, sin importar su sexo. Con el cambio, el texto legal sustituye las referencias a “hombre y mujer” por “cónyuges”, con lo que se armoniza la normativa local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la discusión de este jueves, la diputada María Eugenia García Oliveros señaló que la reforma responde a estándares constitucionales e internacionales y amplía las oportunidades de igualdad al eliminar un lenguaje excluyente. Subrayó que el reconocimiento del matrimonio igualitario es resultado de años de lucha de colectivos de personas LGBT+ y de las personas de la diversidad sexual y de género.

La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que, con este dictamen, Guanajuato salda una deuda pendiente en materia de derechos humanos.

En tanto que el diputado Rodrigo González Zaragoza subrayó que el amor se debe traducir en protección, igualdad y progresividad de derechos.

Matrimonio igualitario en México: ¿qué estados lo aprueban?

En México, la mayoría de los estados de la República permiten el matrimonio igualitario para todas las parejas.

Los estados que lo permiten por ley son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En Quintana Roo, por ejemplo, la ley define al matrimonio como “la unión entre dos personas”, por lo que no fue necesaria una modificación, señala el reporte de Altavoz LGBT+.

Por otro lado, hay estados donde el matrimonio igualitario se acepta por decreto del Poder Ejecutivo y no por ajustes en la ley, los cuales son: Chihuahua y Aguascalientes.