Carta del Papa Francisco: ¿La iglesia autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo?

La iglesia católica dio un paso considerado como histórico para millones, luego de que el Papa Francisco aprobara formalmente que los sacerdotes bendijeran a parejas homosexuales que quieran acercarse a la religión.

El documento emitido por el Vaticano este lunes 18 de diciembre indica que quienes buscan “el amor y la misericordia de dios” no deben estár sujetas a un análisis moral exhaustivo para acercarse a la iglesia, sino que se debe aceptar a cualquier persona sin importar su preferencia sexual.

Sin embargo, el documento no deja clara alguna referencia sobre si a partir de este cambio en la política se permitirán los matrimonios de la comunidad LGBT+ y se avalarán por la iglesia, sino que enfatiza en que no deben impedir la cercanía de la religión con las personas.

Carta del Papa Francisco: ¿La iglesia permite el matrimonio si eres homosexual o de la comunidad LGBT+?

La respuesta es no. A pesar del cambio en las políticas, que acerca a más personas con la iglesia sin distinguir sus preferencias, aún consideran que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer.

“No pretendemos legitimar nada sino solo abrir la vida de dios, pedir su ayuda para vivir mejor y también invocar al Espíritu Santo para que se puedan vivir con mayor fidelidad los valores del Evangelio”, dijo al diario italiano La Stampa el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la fe y allegado al Papa Francisco.

Estos comentarios implican que la religión va a permitir que personas de la comunidad LGBT+ puedan conectar con la iglesia; sin embargo, seguirá sin apoyar los matrimonios igualitarios.

¿Está prohibido por la iglesia casarse con una persona de tu mismo sexo?

No. Al menos en los 32 estados de México el matrimonio igualitario no es penado y te puedes casar con tu pareja por el civil sin incurrir en ningún tipo de delito, así que la iglesia no puede evitar que te cases ni que celebres con algún tipo de boda convencional.

Lo que sí puede hacer es reservarse el derecho a prestar iglesias para misas; sin embargo, hay diferentes sitios que sí permiten el desarrollo de una boda religiosa con la participación incluso de algún sacerdote.

Por ello, el Vaticano no te puede prohibir ningún tipo de casamiento, siempre y cuando no se agredan sus instalaciones.

Con información de AP y BBC.