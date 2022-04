‘Corazón de piedra’: Lucía Méndez confesó que Chayanne quiso conquistarla y lo rechazó

Hace algunos años, Lucía Méndez era considerada una de las cantantes y actrices más hermosas de México; con su belleza logró captar la atención de varios artistas y tener una larga lista de pretendientes, entre ellos Luis Miguel, de quien ya hablado; a esta lista ahora se suma Chayanne, confesó recientemente la misma Lucía.

Chayanne quiso conquistar a Lucía Méndez

Durante el programa Con Permiso, Méndez contó la vez que Chayanne se ‘envalentonó' y la fue a buscar a la habitación donde se encontraba después de un evento en Miami para tratar de conquistarla románticamente cuando ella tenía 30 años y el cantante solo tenía 17.

Además de la edad, otra de las razones por las cuales el intérprete de Torero sería rechazado por Méndez aquella noche fue porque estaba ‘delgadito’ y además le parecía ‘un bebé', según declaró la actriz de Colorina.

“Llegó el Chayanne, (dijo) ‘no, Lucía...’. Era algo así como mi fan perdido Chayanne, de verdad, entonces llegó y (me dijo) ‘Lucía’, que no se qué. Dije: ‘No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor’, y le dije: ‘No, ni maíz. No, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne’”, recordó la actriz, ahora de 67 años.

‘LuisMi’ también quiso conquistar el corazón de Lucía Méndez

El relato de la cantante de Corazón de Piedra no termino ahí. Méndez aseguró que, después de rechazar al joven Chayanne, decidió irse a dormir pero esa misma noche tocaron insistentemente su puerta; era nada más y nada menos que Luis Miguel.

“De pronto lo veo, dorado. Ahora resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20 (...) Dorado, con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y (digo) ‘¿qué onda, Micky’?, me dice: ‘Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste’”, platicó la artista en la entrevista.

A pesar de que ella no quería platicar en un inicio, El Sol supo persuadirla y, con botella de champagne en mano, entró a su cuarto y empezó a platicarle que se sentía harto de algunas cosas.

Después de varios tragos, Mendez dijo que ya se sentía muy ebria y que LuisMi aprovechó la ocasión para robarle un beso y, después, pasar su primera noche juntos después de que ella se dejó llevar por los encantos del cantante de La Incondicional.