América responde si jugará vs. LAFC por Mundial de Clubes 2025: ‘Me quedo triste por León’

Club América, tricampeón de la Liga MX aclaró este lunes que por ahora no tiene un partido de clasificación al Mundial de Clubes 2025 que se celebra en Estados Unidos.

El domingo pasado, un vocero de la FIFA le informó a la Agencia EFE que “está considerando” hacer un partido entre el América y Los Angeles FC (LAFC) estadounidense, en el cual el ganador reemplazaría al León en el próximo Mundial de Clubes.

Esta nota causó revuelo en la prensa local e internacional, por lo cual las Águilas emitieron el comunicado.

Club León no podrá disputar el Mundial de Clubes (Foto: Mexsport). (Fernando Monreal/MEXSPORT)

¿América jugará el Mundial de Clubes 2025?

El equipo dirigido por el brasileño Andre Jardine comentó en su mensaje que “no ha sido notificado formalmente por parte de la FIFA, o alguna otra autoridad deportiva, respecto de una posible participación en el Mundial de Clubes“.

Además, agregó: “En caso de existir cualquier información relevante, seremos los primeros en darla a conocer a la opinión pública”.

El América señaló que al momento, se encuentra concentrado en lograr un histórico tetracampeonato en México y en avanzar a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que este martes disputará la serie de cuartos de final ante el Cruz Azul.

América enfrentará al Cruz Azul en la Copa de Campeones de la CONCACAF. (Foto: Mexsport) (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Este fin de semana, Jardine respaldó a los ‘Panzas Verdes’: "León tiene todos los méritos, debería ir, me quedo triste por León, también acompañé la Concachampions, fue conquistado con muchos méritos... Dávila está aquí con nosotros porque me impresionó en ese torneo, me gustaría que encontrasen alguna solución y vaya León".

El entrenador agregó en un encuentro con medios que, si eso no es posible, “vamos a ver, América viene haciendo muchas cosas bien. No conquistamos la Concachampions, era un sueño nuestro, pero lideramos la mayoría de los torneos mexicanos, el ranking de la Concacaf que es uno de los criterios“.

Además, mencionó que sí quisiera ir al Mundial de Clubes, pero “conquistándolo en el campo y es lo que estamos haciendo”.

¿Por qué León no jugará el Mundial de Clubes?

El tricampeón mexicano o el LAFC ocuparían el lugar del León, excluido del Mundial de Clubes por la FIFA, el primero que se disputará con 32 equipos, por un tema de multipropiedad: comparten dueño con otro de los integrantes del certamen, el Pachuca.

Los ‘Panzas Verdes’ acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para apelar esta resolución, determinada por la Comisión de Apelación de la FIFA.

Si el TAS no cambia la decisión del máximo organismo del balompié en el mundo, es muy probable que se dé la repesca entre el América y el LAFC. EFE

¿Cuándo es el Mundial de Clubes 2025 y qué mexicanos participan?

El Mundial de Clubes 2025 se disputará 14 de junio al 13 de julio. De México, clasificaron Monterrey, Pachuca y León, recibirán cada uno 9.55 millones de dólares por participar, según la bolsa destinada a equipos de la CONCACAF, al igual que Seattle Sounders e Inter Miami de Lionel Messi.