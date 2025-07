Esto sabemos del futuro de Max Verstappen tras la salida de Christian Horner de Red Bull

Este miércoles, Red Bull Racing despidió a Christian Horner, jefe de equipo por 20 años con ocho títulos mundiales de pilotos y seis de constructores; cuatro de ellos son para el actual tetracampeón Max Verstappen pero, ¿qué pasará con ‘Mad Max’ ante la salida del británico?

“Nos gustaría agradecer a Christian Horner por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años. Con su incansable compromiso, experiencia, trabajo y pensamiento innovador ha sido fundamental para poner a la escudería como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1”, dijo Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull en un comunicado.

Horner, que tenía contrato hasta 2030, lideró la época más gloriosa de la escudería en Fórmula 1 con el piloto Sebastian Vettel y el equipo ganando cuatro campeonatos consecutivos de pilotos y constructores entre 2010 y 2013.

Con Max Verstappen, ganó los últimos cuatro campeonatos de pilotos entre 2021 y 2024, además de ser campeón de constructores en 2022 y 2023, gracias al gran desempeño de Sergio ‘Checo’ Pérez como acompañante de ‘Mad Max’.

En la era Chris Horner Red Bull consiguió 124 victorias, 107 ‘poles’ y 287 podios, aunque el equipo no estaba en su mejor momento: cuarta posición en la clasificación de constructores, a 288 puntos del líder, McLaren, y con Ferrari y Mercedes también por delante, con solo dos victorias en las primeras doce carreras de la temporada.

Laurent Mekies reemplaza a Horner en las funciones de CEO de Red Bull Racing con efecto inmediato. (Foto: X / @F1)

Laurent Mekies, exjefe de equipo de la escudería Racing Bulls, ocupará el cargo de Horner, mientras que Alan Permane sustituirá a Mekies. “Creo firmemente que esto es solo el comienzo. ”Me siento muy honrado de asumir el cargo de director del equipo y me gustaría agradecer a todos por la confianza que han mostrado en mí”, expresó el francés.

Sin embargo, el alcanzar esta posición tan importante será un “reto”, como él mismo lo calificó, y ya tiene su primera consigna: retener al piloto estrella de la escudería, cuyos rumores ya lo habían colocado antes en otro equipo.

¿Max Verstappen seguirá en Red Bull ante la salida de Chris Horner?

En los últimos años, el éxito de Red Bull recae en el nombre de Max Verstappen, quien no ha tenido la mejor temporada en este 2025 ante el dominio de los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes han dominado la primera mitad de la temporada y tienen a ‘Mad Max’ por detrás de ellos en la tabla de la Formula 1.

Liam Lawson y Yuki Tsunoda no han logrado llenar el hueco que dejó Sergio ‘Checo’ Pérez a su salida, quien fue el gran escudero de Verstappen; fue tercer lugar del campeonato en 2022 y subcampeón en 2023.

De acuerdo con Sky Sports, existe una cláusula en el contrato de Verstaappen (vigente hasta 2028), que habla de una rescisión del documento si el neerlandés no está en los primeros 4 lugares del campeonato antes de las vacaciones de verano, es decir, tras el Gran Premio de Hungría.

Además, informaron que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha estado en conversaciones con el piloto de Red Bull para llegar a un acuerdo y que se integre a sus filas en la temporada 2026 de la F1.

Esta sería la opción que buscan ante una posible salida del británico George Russell, quien al momento no ha renovado su contrato con la escudería alemana y Verstappen podría ser el compañero del italiano Andrea Kimi Antonelli.

A inicios de mes, Helmut Marko, asesor de Red Bull, refrendó que Max tiene contrato vigente y no lo ve fuera del equipo: “Hay cláusulas de salida basadas en el rendimiento, pero tal y como están las cosas actualmente no hay absolutamente ninguna razón para que este acuerdo no se cumpla”.

De acuerdo con Motorsport, la salida intempestiva de Horner puede tener dos explicaciones: que sea parte de una “jugada” para mantener a Verstappen al largo plazo, o que Max ya decidió marcharse y esto provocó la salida de Chris.

En el pasado GP de Gran Bretaña, Horner dijo: “Max es una parte clave de nuestro equipo y lo ha sido durante casi 10 años. La intención es que siga así. Pero, ya sea el año que viene o el siguiente, habrá un día en el que no haya más Max. Siempre hay que tener eso en mente, que el equipo siempre tiene que seguir mirando e invirtiendo en el futuro. Esperemos que no sea hasta dentro de varios años, pero nunca se sabe".

El periódico neerlandés De Telegraaf publicó la reacción de Raymond Vermeulen, mánager de ‘Mad Max’, ante la salida de Horner: “Fuimos informados con antelación por la dirección de Red Bull de que se había tomado esta decisión. (...) Corresponde a Red Bull dar más explicaciones sobre los motivos” del despido, externó.