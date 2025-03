¿Pedrada para Gerardo Ortiz? Ángel del Villar no va a cooperar con autoridades: ‘Prefiero estar en una reja’

Aunque consideraba al ‘27′ un número de buena suerte, fue este 27 de marzo el día en que declaran culpable a Ángel del Villar, exproductor de Gerardo Ortiz, de violar la Ley Kingpin de Estados Unidos. Ahora, está en espera de una sentencia.

A diferencia de Gerardo Ortiz, con canciones sobre narcotraficantes, Del Villar siempre fue firme en sus decisiones y decidió guardar silencio durante el juicio de 10 días que enfrentó este mes.

Incluso, declaró que está convencido de que el fallo como culpable es ‘lo mejor que le pudo pasar’, y aunque recibirá una tendencia el próximo 15 de agosto y probablemente esté en la cárcel por un tiempo, se siente satisfecho.

Exproductor de Gerardo Ortiz, culpable: ¿Qué dijo Ángel del Villar?

Después de la audiencia a la que acudió Ángel del Villar, señalado de negocios con el narcotráfico en México, y en la que lo declararon culpable, se dijo aliviado porque además, no irá directamente a la cárcel.

¿Pero por qué pasó eso o qué? El productor y empresario mexicano permanece en libertad condicional tras pagar una fianza de 100 mil dólares (poco más de dos millones de pesos).

El productor Ángel del Villar fue declarado culpable de violar la Ley Kingpin por su relación con el narcotráfico. (Foto: Especial El Financiero)

Un día antes de que lo dieran por culpable, platicó con medios de comunicación a las afueras del Tribunal Federal en el centro de Los Ángeles, California y aseguró que él estaría conforme con lo que ocurriera en su caso.

“Estoy agradecido, contento, satisfecho con los resultados y les voy a decir por qué (…) yo prefiero mil veces estar sentado en una reja o en mi casa con un viper, que estar como informante para el gobierno”, aseguró.

“Yo quería venir al juicio, yo sí vine a confrontar esto. No me senté a negociar o a firmar para no confrontar las consecuencias”, agregó el exproductor de estrellas del regional mexicano como Ariel Camacho y su banda.

Abogados de Ángel del Villar apelarán resolución

Mientras el productor originario de Zacatecas se dijo tranquilo y satisfecho mientras espera su sentencia, los abogados de Del Villar dicen que van a apelar la resolución del Juez.

Los abogados de Ángel del Villar van a apelar la resolución. (Foto: Instagram @angeldelvillar27)

“Respetamos el veredicto emitido hoy, pero discrepamos firmemente y estamos decepcionados por él. Esta es una de esas ocasiones en que el sistema de justicia penal se equivocó”, aseguraron en un comunicado Drew Findling, Marissa Goldberg y Zack Kelehear, del bufete Findling, abogados de Del Villar.

“Este caso fue único y sin precedentes, y es evidente que, lamentablemente, esta complejidad fue malinterpretada. La lucha continúa en la Corte; habrá una apelación inmediata”, señalaron, sin dar más detalles.

¿Ángel del Villar le tiró una indirecta a Gerardo Ortiz?

Aunque enfrentaba un proceso legal por 11 cargos que se le imputaban, Ángel del Villar hacía uso libre de sus redes sociales y negocios, y el 24 de marzo, días antes de que se conociera su situación jurídica, publicó un video.

En este habla sobre la ‘justicia divina’, y un refrán conocido sobre las personas que hacen cosas con malas intenciones, asegurando que ‘todo cae por su propio peso’.

“Hay mucha gente que tiene que mentir, debe salvar su pellejo, pero la vida tarde o temprano les pasará factura, la verdad siempre sale adelante”, mencionó en un video de TikTok donde sale caricaturizado (y no precisamente al estilo Ghibli).

En redes sociales aseguran que sus palabras son indirectas para el cantante Gerardo Ortiz, quien testificó en su contra durante el juicio asegurando que Del Villar lo convenció de ofrecer conciertos financiados con dinero del narcotráfico.