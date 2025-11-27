‘Les digo’: Noroña ‘exhibe’ intenciones políticas de amigo de Carlos Manzo tras polémica con Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña publicó un video en el que acusó las intenciones políticas del amigo de Carlos Manzo.

¿El tiempo le dio la razón a Gerardo Fernández Noroña? Luego de que fuera criticado por acusar que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, tenía ambiciones políticas tras el asesinato de Carlos Manzo, criticó que su amigo, Carlos Bautista, reconociera públicamente que buscarían la gubernatura de Michoacán y después la Presidencia.

“Les digo”, escribió el senador Noroña en su cuenta de X y publicó un video en el que se muestra cuando Carlos Bautista explica a medios de comunicación.

En dicho video, Carlos Bautista dice: “Nosotros vamos a ir por la gubernatura (de Michoacán) y después vamos a ir por la Presidencia de la República, porque eso era lo que quería Carlos (Manzo).”

Segundos más tarde, Noroña aparece con un gesto burlón y extendiendo los brazos.

El expresidente del Senado utilizó este video para reclamar a rivales políticos, luego de que lo acusaran incluso de misógino por sugerir que “despertó el interés” político de Grecia Quiroz, una vez que fue nombrada alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a Noroña ser sensible y respetar el duelo de Quiroz por Manzo, además de que “para lo político ya habrá otros momentos”.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, dijo a Noroña que podía hacer sus comentarios con expresiones menos ofensivas, además de que sus comentarios pudieron ser “poco sensibles”.

Gerardo Fernández Noroña, en una conferencia de prensa solitaria, aseguró que no había misoginia en sugerir que Grecia Quiroz tenía intereses políticos y que había tomado una postura de ultraderecha, además de asegurar que la alcaldesa de Uruapan asumió una posición “fascista”.

Carlos Alejandro Bautista, diputado del Movimiento del Sombrero y amigo de Carlos Manzo, fue uno de los que más rivalizó con Noroña por sus comentarios hacia Grecia Quiroz, e incluso pidió a Claudia Sheinbaum no defender a Noroña ante los comentarios que calificó como violentos.