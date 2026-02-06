La Desigualdad entre la Justicia Social y el Medio Ambiente

Por Dr. Raúl Gutiérrez Patiño

Académico de Tiempo Completo del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Al observar la conexión entre la justicia social y el medio ambiente, la desigualdad se hace evidente: situaciones vinculadas con la explotación de los recursos naturales y la distribución de las ganancias, el despojo de comunidades vulnerables y la exposición a riesgos ambientales, con impactos diferenciados en la salud según el género, son problemáticas que se transforman rápidamente y derivan en el aumento de la pobreza.

En 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en México 38.5 millones de personas vivían en pobreza multidimensional y 7.0 millones en pobreza extrema, situación que puede explicarse en gran medida por profundas desigualdades socioambientales vinculadas al fenómeno de la corrupción.

En este contexto, cabe señalar que las personas que habitan en comunidades cuya estabilidad económica, social y cultural se relaciona directamente con la salud de su entorno natural, enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza que el resto de la población.

Por ejemplo, de acuerdo con el informe de medición de la pobreza multidimensional del INEGI, el porcentaje de la población indígena en situación de pobreza en 2024 fue del 60.8%; cifra alarmante si se considera que, según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en el periodo 2001- 2024 se han perdido en promedio 203,552 hectáreas de bosques por año.

Esta situación ha provocado, entre otras consecuencias, la pérdida de los medios de vida de comunidades y desplazamientos forzados; lo que demuestra la necesidad de generar conocimiento con impacto social, no solo a partir de saberes, sino también de sentires, como base para abrir diálogo entre las personas, ampliando la comprensión de la justicia y del bien común como construcciones que se sostienen en la escucha activa y el entendimiento mutuo.

Lo anterior permite incentivar la participación social para una mejor toma de decisiones, favorecer el acceso equitativo a los beneficios ambientales, diversificar las fuentes de empleo mediante el aprovechamiento sustentable y así poder trazar alternativas que aseguren la calidad de vida de generaciones presentes y futuras.

Debemos tomar esto en consideración, particularmente en el contexto de los conflictos territoriales y el aumento de la vulnerabilidad de las comunidades a razón de diferencias sociales agravadas por la pobreza, la discriminación y la violencia.

No es un secreto que México enfrenta problemas graves de desigualdad, en donde si bien se han llevado a cabo esfuerzos para enfrentarlos, aún resultan insuficientes frente a la realidad que viven miles de personas en el país, lo cual, se agudiza si tenemos presente las violaciones a los derechos humanos de personas defensoras ambientales.

Por lo tanto, se requieren no solo de leyes más efectivas, sino de su correcta implementación más allá de colores partidistas u objetivos políticos, sino del compromiso de actuar con base en la justicia, cuyo propósito, no es ni puede ser otro que asegurar el bienestar de las sociedades.

