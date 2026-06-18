¿Que habrá qué? Critican a alcalde morenista de Naranjo, SLP, por organizar ‘picante’ Día del Padre

El alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, anunció un festejo para el Día del padre exclusivo para adultos y en la que habrá bebidas alcoholicas.

Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, despertó polémica en redes sociales luego de que invitara a los papás de la localidad a un festejo el Día del Padre con un show para adultos organizado por el municipio y que contaría con edecanes, a las que llamó “chicas buena onda”.

A través de un video compartido desde su oficina en el ayuntamiento, el alcalde morenista Olvera Torres realizó la invitación al show de comedia que celebrará el municipio el viernes 19 de junio.

Detalló que habrá comida, bebida, botana, regalos y hasta un toro mecánico, pero lo que llamó la atención de su mensaje fue cuando mencionó que durante la calebración habría “una chica buena onda” para “poner más ambiente a la noche”.

“Esta invitación, este video, es para decirles que se vengan este viernes 19 a las 6:30 de la tarde en el salón sindical de la sección 97 para festejar en grande como usted se merece. Habrá un show de comedia, habrá comida, bebida, botana, regalos, muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande. Habrá también por ahí una ‘chica en buena onda’ para que pongan más ambiente en la noche y toro mecánico. Muchas sorpresas y muchos regalos”, expresó el presidente municipal.

Alcalde morenista pide no llevar niños a festejo

El morenista solicitó a los padres de familia que no lleven niños para que “la pasen mejor” y hasta promovió que los padres que decidan puedan llevar una hielera, presumiblemente para beber bebidas alcoholicas.

“Decirles que no lleven niños. No lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande y también pedirles que si desean hacerlo, lleven por ahí una hielera con algunas bebidas. Son bien recibidos, es su día y los vamos a festejar”, añadió.

También hizo una petición a las madres de familia para dejen asistir a sus parejas al evento solos.

“Mamás, déjenlos ir. Se la pasarán más grande, ahí los vamos a cuidar. Así que tú papá, te esperamos. Sala sindical de la sección 97, 6:30 este viernes 19 de junio. Los esperamos para festejarles a lo grande. Saludos”, finalizó.

Usuarios en redes sociales cuestionaron el uso recursos públicos para un espectáculo para adultos que podría promover la cosificación de las mujeres y que fomentaría el consumo de alcohol.

De momento las autoridades de Morena no se han pronunciado respecto al caso.

Diputado del PT se defiende por uso de reloj de lujo

Otro integrante de la Cuarta Transformación (4T) en San Luis Potosí también fue objeto de críticas en redes sociales en los últimos días.

El diputado local del Partido del Trabajo, Tomás Zavala González, defendió el uso de un reloj de lujo marca Cartier Santos recubierto de diamantes, tras de ser cuestionado sobre la incongruencia de portar este tipo de accesorios con los principios de austeridad del movimiento al que pertenece.

“Pero eso no es ningún delito”, respondió Zavala González cuando fue interrogado sobre el reloj que portaba.