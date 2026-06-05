OMA destina 16 mil mdp a tecnología y expansión de sus aeropuertos

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), dirigido por Ricardo Dueñas invertirá 16 mil millones de pesos en la ampliación de la capacidad para pasajeros, así como en la adecuación de la tecnología para sus terminales, con énfasis en el aeropuerto de Monterrey, la joya de la firma aérea para la que se proyecta invertir 8 mil millones de pesos en el siguiente lustro.

En entrevista exclusiva para El Financiero, Dueñas detalló los planes para el aeropuerto de Monterrey: el aumento del 50 por ciento en la capacidad, para que dicha terminal pueda atender a más de 18 millones de pasajeros anuales, así como la puesta en marcha de centros de acceso electrónico, módulos migratorios autónomos, así como la concentración de las operaciones de carga en la terminal C.

“Nosotros no estamos parando porque, a pesar de lo que estamos viendo ahora, pues va a ser un fenómeno de corto plazo, que sí está afectando el precio del petróleo, los fundamentales de la industria siguen siendo muy buenos y sabemos que el crecimiento de tráfico se va a mantener”, apuntó el directivo de la compañía aeroportuaria.

Turbulencia de energéticos desafía a aerolíneas

La guerra entre Irán e Israel ha ocasionado una crisis energética en todo el mundo, con un impacto de manera de manera puntual en el precio de la turbosina, lo que está generando disrupciones en los planes de las líneas aéreas de todo el mundo, con recortes de capacidad generalizados en rutas poco rentables.

Pese a ello, el plan de inversión quinquenal de OMA contempla inversiones por 16 mil millones de pesos, de los cuales la mitad será usada en el aeropuerto de Monterrey con el objetivo de mejorar la experiencia del viajero mediante la automatización de procesos.

“Estamos invirtiendo mucho en tecnología, se nos cruza el Mundial 2026, lo cual es una responsabilidad importante y hemos acelerado muchos de los procesos que ya veníamos llevando a cabo”, detalló el director general de OMA al evaluar los retos operativos y regulatorios que demanda la llegada de las selecciones internacionales.

Si bien el aeropuerto de Monterrey es el más importante en tráfico e inversiones para la firma aeroportuaria, este ha resentido la adecuación de los itinerarios de los operadores de transporte, así como un menor dinamismo en el segundo trimestre del año.

Este efecto, asegura Dueñas, está focalizado en los indicadores de corto plazo, pero no afectará los planes de expansión de la empresa, la cual también está invirtiendo para convertir la terminal C en una instalación exclusiva de carga.

“Todas las operaciones de pasajeros que están en la terminal C nos las vamos a llevar a la terminal A, la terminal C se va a convertir en una dedicada a la carga porque lo que estamos viendo en Monterrey es un crecimiento muy acelerado de la carga aérea como terrestre”, adelantó Dueñas sobre la estrategia comercial de la terminal de Nuevo León.

Además de ampliar la infraestructura física, OMA trabaja para digitalizar los procesos que se realizan en sus puertos aéreos, con el objetivo de reducir los obstáculos para los usuarios y hacer más eficiente la operación interna de las terminales.

La implementación de herramientas tecnológicas permitirá que la asignación de horarios de despegue y aterrizaje, conocidos como slots, sea más eficiente, garantizando que tanto aerolíneas como autoridades y pasajeros compartan la misma información técnica.

“Estamos digitalizando toda la información que sucede dentro del aeropuerto en una sola plataforma, en un solo lugar para que todos podamos tener acceso a esa misma fuente, tanto las líneas aéreas como las autoridades, todos los usuarios del aeropuerto, esto te permite ser mucho más eficiente en la asignación de slots y en la actividad operativa de los aeropuertos”, remarcó el directivo corporativo.

(El Financiero)

Enfoque en el Aeropuerto de Culiacán

Por último, el aeropuerto de Culiacán figura como la segunda instalación que mayor inversión recibirá dentro del Plan Maestro de Desarrollo del grupo empresarial.

Impulsado por el crecimiento de la actividad industrial de la región, OMA prevé ampliar la capacidad en la capital sinaloense, esto a pesar de las condiciones de violencia que han escalado en la entidad durante los últimos años.

“El dinamismo de Culiacán en la actividad industrial es muy bueno, el sector empresarial es muy fuerte, entonces de ahí le estamos apostando e invirtiendo mucho a Culiacán, el próximo año vamos a tener, vamos a duplicar la capacidad del aeropuerto”, concluyó el directivo de OMA.