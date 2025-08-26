OMA inaugura nueva terminal aérea en Ciudad Juárez; invertirá mil 200 mdp más

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) ha comenzado a dar algunos detalles de su plan de inversión quinquenal y lo ha hecho con un nuevo anuncio para el aeropuerto de Ciudad Juárez, en donde capitalizará mil 200 millones de pesos.

En entrevista, Ricardo Dueñas, director general de OMA, destacó el potencial del aeropuerto fronterizo, e indicó que la siguiente fase de inversión permitirá tener una capacidad para atender a 2.9 millones de viajeros al año.

“Los aeropuertos no solo son para el que viaja, es más turismo, y lo que estamos viendo en Juárez es un dinamismo importante, estamos anticipándonos a la demanda”, refirió Dueñas en entrevista tras la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Ciudad Juárez.

La infraestructura recién inaugurada representa una expansión para tener una capacidad de 2.6 millones de viajeros al año.

Dueñas detalló que el aeropuerto tiene una docena de rutas en operación, todas ellas nacionales, por lo que se busca ampliar la red hacia destinos domésticos e internacionales.

“Es una decisión de negocio, tenemos que buscar que sea rentable para la aerolínea, buscar esas oportunidades, el aeropuerto está listo para recibirlo”, refirió el director general de OMA.

Para este año, el aeropuerto fronterizo prevé cerrar con una afluencia de 2.2 millones de viajeros, con la posibilidad de recuperar un par de rutas que se perdieron durante la pandemia.

Mundial en puerta

El CEO del grupo aeroportuario, que tiene entre sus concesiones al puerto aéreo dé Monterrey, dijo que esta instalación se está preparando para la realización del Mundial de futbol del año siguiente, en donde la capital de Nuevo León será una de las sedes que reciba la justa deportiva y en donde se espera una afluencia fuerte de turistas para asistir a los partidos.

Dueñas reveló que el aeropuerto de Monterrey está realizando adecuaciones en sus instalaciones, todas solicitadas por la FIFA, para recibir a los equipos, pasajeros especiales y aeronaves en específico.

“Estamos esperando que haya una derrama en otros aeropuertos, estamos trabajando, son zonas específicas para prensa, para los equipos, para los tipos de aeronaves”, detalló el director general de OMA.

Junto a la Ciudad de México y Guadalajara, Monterrey será una de las ciudades mundialistas en el país, donde se prevé que la afluencia de turistas alcance los 5 millones de viajeros.